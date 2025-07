Soccer Trani, che entusiasmo per la campagna abbonamenti: inizia la stagione

Soccer Trani, è ufficialmente iniziata la stagione 2025/26: nella giornata di domenica, c'è stata lae, non era per nulla scontato, la città ha risposto presente, riempendo di gioia e speranza Piazzetta Marechiaro. Per l'occasione, sono intervenuti il presidente, Luciano Pace, il vice-presidente, Ignazio Di Lauro, il direttore generale, Leo Scaringi, e Gianni Di Leo, responsabile del settore giovanile. Non è mancato il supporto dell'amministrazione comunale, che ha visto gli interventi del Sindaco, Amedeo Bottaro, e del vice-sindaco, Fabrizio Ferrante. Anche in questo caso, una presenza non prevista, ma dal messaggio molto forte, ribadendo sostegno e fiducia verso la società tranese, pronta a ricreare un entusiasmo in città che manca da troppi anni.Anziani, adulti, bambini, tutti uniti verso un unico obiettivo:. La campagna abbonamenti, dallo slogan "Ricominciamo", parla chiaro: remare nella stessa direzione, ripartendo con rinnovato entusiasmo, che non è di certo mancato nella prima giornata di prelazione, con molti tifosi accorsi per rinnovare il proprio abbonamento in seguito al tradimento di una precedente presidenza; ricordiamo che la Soccer Trani, ha deciso di "regalare" la sottoscrizione a coloro che furono traditi cinque anni fa dalla Sly.Inoltre, lunedì alle 18.00, avrà inizio ladella squadra allenata da mister Moscelli: sarà il primo allenamento di Montrone e compagni, che avranno l'arduo compito di rappresentare la Città, con l'obiettivo di tornare a far riempire il 'Comunale', pronto a cantare dopo molto, troppo tempo di silenzio.