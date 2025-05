Soccer Trani, Di Lauro conferma: “Moscelli? Pensiamo sia il profilo giusto. Sul duo Pace-Picci…”

Terminata la stagione 24/25,Per la Soccer Trani, come ribadito più volte, sarà ancora Promozione, ma iniziano ad emergere i primi dettagli - non irrilevanti - su quello che sarà il futuro della società tranese. Ai microfoni di Telesveva è intervenuto, vicepresidente, commentando il campionato appena concluso, che ha visto i biancazzurri terminare al settimo posto in graduatoria: "É stata una stagione complicata, siamo partiti male. Abbiamo cercato di rimediare agli errori, rivoluzionando la squadra, però non ce l'abbiamo fatta., ma siamo giovani e ci sta. Siamo consapevoli degli errori fatti. Ripartiremo da due elementi, il, con cui abbiamo raggiunto risultati incredibili, e loche, entro il 30 luglio, vedrà completata l'installazione dei. Purtroppo non siamo stati in grado di attirare il pubblico come meriterebbe."Novità importanti emergono anche sul fronte societario, pronto ad un nuovo ingresso: "? Ci sono stati vari imprenditori che si sono avvicinati, tra cui Pace, con cui c'è molta sintonia. In questo momento lui è concentrato sul concludere al meglio la stagione con la Fucina.." E sul ritorno di Antonio: "Deve chiarire alcuni aspetti personali. Nonostante l'età, può fare la differenza. Una volta definito l'allenatore,Apriamo infine il capitolo allenatore: Di Lauro ha confermato la trattativa in corso con, attuale allenatore del Virtus Mola: "Moscelli? Sarò sincero, all'inizio non era nella lista, perché. Ci sono stati degli incontri, ci ha colpito la sua personalità, il suo carisma. Pensiamo possa essere il profilo giusto., soprattutto perché, sembrerà paradossale, ma è quello che ha speso le parole migliori per la nostra Città.e, se dovesse essere il nostro allenatore, ogni questione sarà chiarita con i tifosi. Tutto è superabile, anche perché parliamo di vicende di anni fa."