Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione

", non c'è altro termine per definire il 2025 dellao forse, dovremmo dire, della Trani calcistica. Un anno certamente dalla due facce, caratterizzato in prima parte da un deludente finale della stagione 24/25, conclusasi addirittura al settimo posto in classifica, a 39 punti dalla vetta, ma questa è una storia oramai passata.Già dallo scorso aprile infatti,, che qualche settimana più tardi sarebbe stato ufficializzato come nuovo, era approdato a Trani, iniziando a porre nella cittadinanza tranese i primi punti interrogativi sulla nuova gestione societaria. Da lì in poi, considerando anche l'estate, si iniziava a percepire nell'aria qualcosa di diverso, unche nei mesi a seguire si sarebbe rilevata sorprendente, quasi si faceva fatica a crederci.A partire dall'annuncio - inizialmente poco gradito - di mister Fabio, per proseguire con l'allestimento di un, con nomi che, con la Promozione, centravano ben poco, come effettivamente si sta dimostrando. Unche traspirava da ogni dove, specialmente dalle parti della, tornata a colorare e gremire di biancazzurro gli spalti del 'Lapi', che nel frattempo ha visto per la prima volta la luce, grazie all'installazione delle quattro. Un evento dal sapore storico per la Città.Si arriva ad inizio settembre,contro la Virtus Andria. In pochi si sarebbero immaginati che, da quel 7 settembre, la Soccer Trani avrebbe vinto ben, guadagnandosi addirittura la, con le principali testate d'Italia con i fari puntati sulla realtà tranese; più di tutti Sportitalia, che ha riportato i colori biancazzurri in diretta tv dopo moltissimi anni.a punteggio quasi pieno, con 49 punti guadagnati sui 51 disponibili, con il girone d'andata chiuso a. È vero, è ancora presto per esultare e per dichiarare chiusi i discorsi, ma la parolainizia a risuonare per le vie di Trani, ed è un suono che si lega affettuosamente ad una piazza del genere, pronta a tornare protagonista in palcoscenici ben differenti, con tutto il rispetto per la Promozione.Il 2025 è stato l'anno della rinascita, questo è certo, ma ildeve essere l'anno del salto di categoria, dei sogni, dell'ambizione e della voglia di riportare Trani a confrontarsi con società blasonate come quelle della, pronta ad accogliere quanto prima i calorosi tifosi tranesi e Soccer Trani, che nel frattempo è pronta a confermare sul campo tutta la propria potenza.