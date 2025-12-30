Soccer Trani
Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione

Un piccolo recap del 2025 biancazzurro

Trani - martedì 30 dicembre 2025 18.05
"Rinascita", non c'è altro termine per definire il 2025 della Soccer Trani o forse, dovremmo dire, della Trani calcistica. Un anno certamente dalla due facce, caratterizzato in prima parte da un deludente finale della stagione 24/25, conclusasi addirittura al settimo posto in classifica, a 39 punti dalla vetta, ma questa è una storia oramai passata.

Già dallo scorso aprile infatti, Luciano Pace, che qualche settimana più tardi sarebbe stato ufficializzato come nuovo Presidente, era approdato a Trani, iniziando a porre nella cittadinanza tranese i primi punti interrogativi sulla nuova gestione societaria. Da lì in poi, considerando anche l'estate, si iniziava a percepire nell'aria qualcosa di diverso, un'onda energetica che nei mesi a seguire si sarebbe rilevata sorprendente, quasi si faceva fatica a crederci.

A partire dall'annuncio - inizialmente poco gradito - di mister Fabio Moscelli, per proseguire con l'allestimento di un organico fuori categoria, con nomi che, con la Promozione, centravano ben poco, come effettivamente si sta dimostrando. Un entusiasmo che traspirava da ogni dove, specialmente dalle parti della tifoseria organizzata, tornata a colorare e gremire di biancazzurro gli spalti del 'Lapi', che nel frattempo ha visto per la prima volta la luce, grazie all'installazione delle quattro torri faro. Un evento dal sapore storico per la Città.

Si arriva ad inizio settembre, all'esordio in campionato contro la Virtus Andria. In pochi si sarebbero immaginati che, da quel 7 settembre, la Soccer Trani avrebbe vinto ben sedici partite consecutive, guadagnandosi addirittura la ribalta nazionale, con le principali testate d'Italia con i fari puntati sulla realtà tranese; più di tutti Sportitalia, che ha riportato i colori biancazzurri in diretta tv dopo moltissimi anni.

Vetta della classifica a punteggio quasi pieno, con 49 punti guadagnati sui 51 disponibili, con il girone d'andata chiuso a +12 dal secondo posto. È vero, è ancora presto per esultare e per dichiarare chiusi i discorsi, ma la parola Eccellenza inizia a risuonare per le vie di Trani, ed è un suono che si lega affettuosamente ad una piazza del genere, pronta a tornare protagonista in palcoscenici ben differenti, con tutto il rispetto per la Promozione.

Il 2025 è stato l'anno della rinascita, questo è certo, ma il 2026 deve essere l'anno del salto di categoria, dei sogni, dell'ambizione e della voglia di riportare Trani a confrontarsi con società blasonate come quelle della massima divisione regionale, pronta ad accogliere quanto prima i calorosi tifosi tranesi e Soccer Trani, che nel frattempo è pronta a confermare sul campo tutta la propria potenza.
  • soccer trani
