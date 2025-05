Soccer Trani, trattativa in corso con Fabio Moscelli: sarà lui il prossimo allenatore?

Siamo agli sgoccioli della stagione 24/25, ma la Soccer Trani ha già iniziato a programmare la prossima annata che, come si augurano i tifosi, vedrà i tranesi protagonisti nel campionato di Promozione. In città iniziano a rincorrersi diverse voci, tra cui quella di, imprenditore barese e attuale Presidente della Fucina, pronto ad investire nel sodalizio biancazzurro., ex giocatore della Vigor e attuale tesserato di Pace, potrebbe clamorosamente tornare a vestire la maglia del Trani, ma è ancora presto per dirlo.Arriviamo alla notizia delle ultime ore:, attuale tecnico del Virtus Mola, società militante in Promozione,. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti tra le parti, come confermato dallo stesso allenatore ai microfoni di Telesveva, intervento durante il quale ha confermato la trattativa in corso con la società tranese.Inoltre,, squadra in cui milita suo figlio. Una semplice coincidenza oppure un indizio? Si attendono novità nei prossimi giorni, ma la Soccer Trani sembra essere pronta ad una vera e propria rivoluzione, societaria e non solo.