Calcio
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
Appuntamento alle 20:30, stadio ‘Comunale’ di Trani
Trani - mercoledì 3 settembre 2025 13.10
L'attesa è ufficialmente terminata: mancano esattamente quattro giorni all'inizio del campionato di Promozione Pugliese, con la Soccer Trani che esordirà, in casa, contro la Virtus Andria. Nelle prossime ore verrà comunicato l'orario del calcio d'inizio che, con molta probabilità, potrà subire variazioni da quello precedentemente stabilito. Prima di domenica però, c'è un evento che, come ogni anno, genera entusiasmo, ma mai come per questa stagione: nella serata di mercoledì infatti, ci sarà la presentazione della squadra e della società alla cittadinanza e, per l'occasione, saranno inaugurate le quattro torri faro; un evento storico per la Città e per il movimento sportivo cittadino.
La serata avrà inizio alle ore 20:30. Si comunica inoltre che, vista l'affluenza prevista, la società tranese ha lavorato affinché potesse essere disponibile il parcheggio sottostante il ponte. È inoltre attesa un'importante presenza del tifo organizzato, pronto a sostenere la squadra per tutta la stagione sportiva. La gradinata rimarrà chiusa, ma solamente per questa sera. Non resta dunque che darci appuntamento a questa sera, nella speranza che, quello di oggi, possa segnare il primo giorno di una nuova era.
