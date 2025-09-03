Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!

L'attesa è ufficialmente terminata: mancano esattamente quattro giorni all'inizio del campionato di Promozione Pugliese, con lache esordirà, in casa, contro la. Nelle prossime ore verrà comunicato l'orario del calcio d'inizio che, con molta probabilità, potrà subire variazioni da quello precedentemente stabilito. Prima di domenica però, c'è un evento che, come ogni anno, genera entusiasmo, ma mai come per questa stagione: nella serata di mercoledì infatti, ci sarà lae, per l'occasione,; un evento storico per la Città e per il movimento sportivo cittadino.La serata avrà inizio alle ore 20:30. Si comunica inoltre che, vista l'affluenza prevista, la società tranese ha lavorato affinché potesse essere disponibile il. È inoltre attesa un'importante presenza del, pronto a sostenere la squadra per tutta la stagione sportiva. La gradinata rimarrà chiusa, ma solamente per questa sera. Non resta dunque che darci appuntamento a questa sera, nella speranza che, quello di oggi, possa segnare il primo giorno di una nuova era.