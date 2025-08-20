Calcio
Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata
La campagna abbonamenti procede a gonfie vele: oltre 300 tessere staccate
Trani - mercoledì 20 agosto 2025 12.54
Gli ingredienti affinché quella di quest'anno possa diventare una stagione sportiva indimenticabile ci sono tutti: il progetto dell'ambiziosa Soccer Trani prende sempre più forma, giorno dopo giorno, e la piazza, dopo un iniziale tentennamento, è iniziata ad avvicinarsi sempre di più. A dimostrazione di ciò gli oltre 300 abbonamenti sparsi tra gradinata e tribuna, a significare che questa Città ha fame di calcio. Potrebbero sembrare pochi ma, per un campionato di Promozione, sono numeri importanti che gratificano il lavoro svolto dalla società in questi mesi.
Non è tutto: la Soccer Trani, durante l'anno, avrà un alleato in più: i gruppi ultras torneranno ufficialmente allo stadio e a sostenere la squadra dopo diversi anni di silenzio ed assenza, per motivi che non stiamo qui a ripetere. Martedì, durante l'allenamento, un piccolo gruppo di tifosi storici e non ha presenziato con cori ed un discorso alla squadra a dimostrazione della scelta presa. L'auspicio è che, passo dopo passo, la tifoseria organizzata possa ampliarsi sempre di più, con l'obiettivo di tornare a riempire il 'Comunale' come un tempo.
A proposito di stadio, oramai ci siamo: durante questa settimana, in attesa di annunci ufficiali, ci sarà la prima accensione ufficiale dei fari mentre, per il manto erboso, nei prossimi dieci giorni è previsto un ulteriore taglio dell'erba, tornata quasi del tutto verde. La certezza è che il campionato, così come tutte le gare ufficiali casalinghe, si disputeranno a Trani. Si cercherà inoltre di sfruttare il vantaggio delle torri faro, con la società pronta a spostare le lancette di qualche ora avanti per rendere più godibile la partita.
Inoltre, nelle ultime ore, è stato presentato il Girone A della Promozione 2025/26. Uno dei più impegnativi degli ultimi anni, con diverse piazze blasonate. Ecco l'elenco completo: Atletico Gargano, Atletico Apricena, San Severo 1922, San Marco, Lucera, Cosmano Foggia, Real Siti, Virtus Andria, Don Uva, Virtus Bisceglie, Corato, Molfetta, Borgorosso Molfetta, Virtus Palese, Noicattaro, Rinascita Rutiglianese e Bit Mola.
