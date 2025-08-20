Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata

Gli ingredienti affinché quella di quest'anno possa diventare unaci sono tutti: il progetto dell'ambiziosa Soccer Trani prende sempre più forma, giorno dopo giorno, e la piazza, dopo un iniziale tentennamento, è iniziata ad avvicinarsi sempre di più. A dimostrazione di ciò gli oltresparsi tra gradinata e tribuna, a significare che questa Città ha fame di calcio. Potrebbero sembrare pochi ma, per un campionato di Promozione, sono numeri importanti che gratificano il lavoro svolto dalla società in questi mesi.Non è tutto: la Soccer Trani, durante l'anno, avrà un alleato in più:e a sostenere la squadra dopo diversi anni di silenzio ed assenza, per motivi che non stiamo qui a ripetere. Martedì, durante l'allenamento, un piccolo gruppo di tifosi storici e non ha presenziato con cori ed un discorso alla squadra a dimostrazione della scelta presa. L'auspicio è che, passo dopo passo, la tifoseria organizzata possa ampliarsi sempre di più, con l'obiettivo di tornare a riempire il 'Comunale' come un tempo.A proposito di stadio, oramai ci siamo: durante questa settimana, in attesa di annunci ufficiali, ci sarà lamentre, per il manto erboso, nei prossimi dieci giorni è previsto un ulteriore taglio dell'erba, tornata quasi del tutto verde. La certezza è che il campionato, così come tutte le gare ufficiali casalinghe, si disputeranno a Trani. Si cercherà inoltre di sfruttare il vantaggio delle torri faro, con la società pronta a spostare le lancette di qualche ora avanti per rendere più godibile la partita.Inoltre, nelle ultime ore, è stato presentato il. Uno dei più impegnativi degli ultimi anni, con diverse piazze blasonate. Ecco l'elenco completo: Atletico Gargano, Atletico Apricena, San Severo 1922, San Marco, Lucera, Cosmano Foggia, Real Siti, Virtus Andria, Don Uva, Virtus Bisceglie, Corato, Molfetta, Borgorosso Molfetta, Virtus Palese, Noicattaro, Rinascita Rutiglianese e Bit Mola.