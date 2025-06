Soccer Trani letteralmente scatenata: ufficiale il ritorno di Manzari, in arrivo Colombo

Sembrano ormai essere chiare le ambizioni della nuovissima Soccer Trani targata Luciano Pace: negli ultimi giorni sono arrivate le prime ufficialità dei calciatori che andranno a comporre la rosa allenata da mister Fabio Moscelli. A partire dal tesseramento di, centrocampista con oltre trecento presenze tra Serie C e Serie D, per arrivare a, centravanti che non ha bisogno di presentazioni: 174 reti in carriera, di cui 31 nell'ultima stagione con la maglia dell'Audace Barletta.Confermato anche l'arrivo di, esperto centrocampista trasferitosi dal Virtus Palese, e il ritorno di, attaccante resosi protagonista con i colori di Polimnia e Bisceglie nell'ultima Eccellenza; per lui si tratta di un ritorno, avendo già giocato con la Vigor. Ufficiale anche il tesseramento di, difensore in arrivo dal Virtus Mola. Nei prossimi giorni si attendono le conferme di, tutti e tre provenienti e allenati da mister Moscelli durante la scorsa annata a Mola.Non è finita qui: come riportato da VoceTranese, la Soccer Trani ha chiuso anche per l'arrivo di, trequartista classe '01 in arrivo dalla Fucina, e capocannoniere dell'ultima Kings League, torneo di livello nazionale e globale, in cui il '10' ha regalato spettacolo, a suon di gol e giocate. Determinante nella scelta finale la possibilità di continuare a vivere l'esperienza della Kings. Colombo ha giàcon la società tranese, che si regala così l'ennesimo colpo di categoria.