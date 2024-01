Soccer Trani, Mascia: “Adesso comincia un altro campionato”

L'allenatore dei tranesi è stato ospite ai nostri microfoni nella conferenza post-partita del match Soccer Trani-Bitritto Norba, terminato 3-1 per i padroni di casa che tornano alla vittoria dopo più di un mese e lo fanno convincendo e meritandosi di uscire dal campo con i 3 punti. Mascia ha commentato così alla fine della partita riguardo questo periodo nero per i biancazzurri, che finalmente possono tornare a sorridere e a muovere la classifica: "Sicuramente noi lavoriamo ogni giorno per fare questo ma è difficile spiegare il perché di questo brutto periodo. Però adesso che il periodo buio è passato, posso dire tante cose che non ci hanno sorriso: noi abbiamo giocato con Pugliese con il tutore al polso, vorrei provare a togliere un elemento così importante a qualsiasi altra squadra. Abbiamo perso anche Martinelli per qualche partita. Sono fattori importanti che determinano molto ma noi ne siamo usciti. Adesso comincia il nostro campionato." Invece sulla lunghezza e sull'importanza della panchina Mascia si esprime così: "Finalmente cominciamo ad avere tutti a disposizione, ben venga avere problemi di abbondanza."Le parole del mister sicuramente inerenti alla buona partita disputata dai suoi ragazzi che, con merito e bravura, si mantengono in zona playoff al quinto posto con 32 punti e soprattutto a soli 5 dal secondo posto occupato dal Lucera. Prossimo appuntamento, dopo la pausa, programmato per domenica 24 gennaio sul difficile campo della Cosmano Sport.