Soccer Trani, mese di settembre da incorniciare: il resoconto

: nel mese di settembre, appena concluso, sono arrivate cinque vittorie su altrettanti match disputati, tra campionato e coppa. Vincere non è mai scontato, ma i tranesi, oltre a prevalere sull'avversario,. L'obiettivo principale però, come più volte dichiarato, erae, fin qui, ci sono riusciti a pieno. Per le partite casalinghe lasempre in ogni ordine di posto e non solo, con donne, uomini, anziani e famiglie intere radunate al 'Comunale' per tifare Trani. Seguito imponente anche nelle prime, con il settore ospiti, prima del 'Ventura' e poi del 'Madre Pietra', in entrambi i casi, a dimostrazione della fame di calcio che vige nel territorio tranese.Quanto ai risultati, l'esordio stagionale è stato contro lae, davanti ad una cornice di pubblico imponente,, grazie alle reti di Gernone, Manzari, Colombo e Becerri. La settimana seguente la Soccer Trani vince di misura contro il, match-winner Lucarelli. Anche in questo caso non è mancato assolutamente il sostegno della tifoseria, con oltrein trasferta, per di più di domenica mattina. Nel mezzo il match di andata del Primo Turno della Coppa, sempre contro i biscegliesi,, al termine di una prestazione perfetta. La terza giornata di Promozione ha visto gli uomini di Moscelli trionfare, in casa, contro il: reti di Montrone e Turitto. E infine, domenica scorsa, il quarto successo consecutivo,: partita terminata 1-2 per la Soccer Trani, marcatori Chiumarulo e Morra.Ricapitolando:. Punteggio pieno in campionato e vetta solitaria, a più quattro dal secondo posto. Inoltre, nella serata di mercoledì, la Soccer Trani scenderà in campo contro il Don Uva: gara di ritorno della Coppa. Il match si disputerà al 'Paolo Poli' di Molfetta, con calcio d'inizio fissato alle ore. Si riparte dallo 0-6 dell'andata a favore dei tranesi. In palio la qualificazione agli ottavi di finale.