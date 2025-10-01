Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Soccer Trani, mese di settembre da incorniciare: il resoconto

Squadra, società, tifoseria e ambiente: tutti uniti per vivere una stagione da sogno

Trani - mercoledì 1 ottobre 2025 13.26
Un avvio di stagione sensazionale per la Soccer Trani: nel mese di settembre, appena concluso, sono arrivate cinque vittorie su altrettanti match disputati, tra campionato e coppa. Vincere non è mai scontato, ma i tranesi, oltre a prevalere sull'avversario, convincono, dominano e portano a casa l'intera posta in palio. L'obiettivo principale però, come più volte dichiarato, era creare e ricreare entusiasmo in città e, fin qui, ci sono riusciti a pieno. Per le partite casalinghe la tribuna gremita sempre in ogni ordine di posto e non solo, con donne, uomini, anziani e famiglie intere radunate al 'Comunale' per tifare Trani. Seguito imponente anche nelle prime trasferte, con il settore ospiti, prima del 'Ventura' e poi del 'Madre Pietra', in entrambi i casi soldout, a dimostrazione della fame di calcio che vige nel territorio tranese.

Quanto ai risultati, l'esordio stagionale è stato contro la Virtus Andria e, davanti ad una cornice di pubblico imponente, i biancazzurri vincono 4-0, grazie alle reti di Gernone, Manzari, Colombo e Becerri. La settimana seguente la Soccer Trani vince di misura contro il Don Uva, match-winner Lucarelli. Anche in questo caso non è mancato assolutamente il sostegno della tifoseria, con oltre quattrocento tifosi in trasferta, per di più di domenica mattina. Nel mezzo il match di andata del Primo Turno della Coppa, sempre contro i biscegliesi, battuti 0-6, al termine di una prestazione perfetta. La terza giornata di Promozione ha visto gli uomini di Moscelli trionfare, in casa, contro il Cosmano Sport Foggia, per 2-0: reti di Montrone e Turitto. E infine, domenica scorsa, il quarto successo consecutivo, contro l'Atletico Apricena: partita terminata 1-2 per la Soccer Trani, marcatori Chiumarulo e Morra.

Ricapitolando: cinque partite, cinque vittorie, quindici reti realizzate e solamente una subita. Punteggio pieno in campionato e vetta solitaria, a più quattro dal secondo posto. Inoltre, nella serata di mercoledì, la Soccer Trani scenderà in campo contro il Don Uva: gara di ritorno della Coppa. Il match si disputerà al 'Paolo Poli' di Molfetta, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. Si riparte dallo 0-6 dell'andata a favore dei tranesi. In palio la qualificazione agli ottavi di finale.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
É un Trani inarrestabile, Moscelli: «Ci prendiamo i tre punti, ma serve più cinismo sotto porta» Calcio É un Trani inarrestabile, Moscelli: «Ci prendiamo i tre punti, ma serve più cinismo sotto porta» “Classifica? Rimango con i piedi per terra. Ragioneremo settimana dopo settimana”
La capolista vince ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena Calcio La capolista vince ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena Quattro vittorie su quattro per i tranesi: in rete Chiumarulo e Morra
Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara» Calcio Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara» Becerri: “Trani è splendida, la gente vive di calcio. Qui ti senti realmente calciatore”
La Soccer Trani vince e convince, Moscelli: «Esultanza? Avere un tifo così è emozionante» Calcio La Soccer Trani vince e convince, Moscelli: «Esultanza? Avere un tifo così è emozionante» Parola a Montrone: “Siamo forti, non dobbiamo guardare gli altri, sappiamo dove vogliamo arrivare”
La Soccer Trani non ha intenzione di fermarsi: 2-0 al Cosmano Foggia e vetta solitaria La Soccer Trani non ha intenzione di fermarsi: 2-0 al Cosmano Foggia e vetta solitaria Match dominato dai tranesi, che la sbloccano nel finale: in rete Montrone e Turitto
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare» Calcio Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare» E sui tifosi: “Noi ogni domenica dobbiamo dimostrare di essere forti, e dobbiamo renderli orgogliosi”
Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva Calcio Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva Match di andata senza storia al ‘Di Liddo’: in rete Gernone, Faliero, D’Addabbo, Morra, Becerri e Chiumarulo
Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto» Calcio Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto» Due partite e due vittorie per i tranesi, che lottano e vincono con grande carattere
ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale
1 ottobre 2025 ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale
Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto
1 ottobre 2025 Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto
Bottaro, 10 anni per Trani: "Potevo far meglio, ma la città ha rialzato la testa "
1 ottobre 2025 Bottaro, 10 anni per Trani: "Potevo far meglio, ma la città ha rialzato la testa"
Sospesa la fermata S.Giovanni, i residenti di Matinelle chiedono il supporto degli autobus Amet
1 ottobre 2025 Sospesa la fermata S.Giovanni, i residenti di Matinelle chiedono il supporto degli autobus Amet
Dialoghi di Trani: l’istituto “A. Moro – N. Cosmai” protagonista nel dibattito su migrazione, diritti e identità culturale
1 ottobre 2025 Dialoghi di Trani: l’istituto “A. Moro – N. Cosmai” protagonista nel dibattito su migrazione, diritti e identità culturale
Il pianismo mondiale sbarca a Trani: il virtuoso Roberto Plano inaugura "Armonie Leggendarie "
1 ottobre 2025 Il pianismo mondiale sbarca a Trani: il virtuoso Roberto Plano inaugura "Armonie Leggendarie"
La Parrocchia San Magno si prepara alla missione popolare "casa per casa "
1 ottobre 2025 La Parrocchia San Magno si prepara alla missione popolare "casa per casa"
Ecologia e Politica, a Trani la presentazione del libro "La linea del Pudore " di Scaglione
1 ottobre 2025 Ecologia e Politica, a Trani la presentazione del libro "La linea del Pudore" di Scaglione
Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta
30 settembre 2025 Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta
Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, nuove nomine pastorali
30 settembre 2025 Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, nuove nomine pastorali
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.