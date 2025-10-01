Calcio
Soccer Trani, mese di settembre da incorniciare: il resoconto
Squadra, società, tifoseria e ambiente: tutti uniti per vivere una stagione da sogno
Trani - mercoledì 1 ottobre 2025 13.26
Un avvio di stagione sensazionale per la Soccer Trani: nel mese di settembre, appena concluso, sono arrivate cinque vittorie su altrettanti match disputati, tra campionato e coppa. Vincere non è mai scontato, ma i tranesi, oltre a prevalere sull'avversario, convincono, dominano e portano a casa l'intera posta in palio. L'obiettivo principale però, come più volte dichiarato, era creare e ricreare entusiasmo in città e, fin qui, ci sono riusciti a pieno. Per le partite casalinghe la tribuna gremita sempre in ogni ordine di posto e non solo, con donne, uomini, anziani e famiglie intere radunate al 'Comunale' per tifare Trani. Seguito imponente anche nelle prime trasferte, con il settore ospiti, prima del 'Ventura' e poi del 'Madre Pietra', in entrambi i casi soldout, a dimostrazione della fame di calcio che vige nel territorio tranese.
Quanto ai risultati, l'esordio stagionale è stato contro la Virtus Andria e, davanti ad una cornice di pubblico imponente, i biancazzurri vincono 4-0, grazie alle reti di Gernone, Manzari, Colombo e Becerri. La settimana seguente la Soccer Trani vince di misura contro il Don Uva, match-winner Lucarelli. Anche in questo caso non è mancato assolutamente il sostegno della tifoseria, con oltre quattrocento tifosi in trasferta, per di più di domenica mattina. Nel mezzo il match di andata del Primo Turno della Coppa, sempre contro i biscegliesi, battuti 0-6, al termine di una prestazione perfetta. La terza giornata di Promozione ha visto gli uomini di Moscelli trionfare, in casa, contro il Cosmano Sport Foggia, per 2-0: reti di Montrone e Turitto. E infine, domenica scorsa, il quarto successo consecutivo, contro l'Atletico Apricena: partita terminata 1-2 per la Soccer Trani, marcatori Chiumarulo e Morra.
Ricapitolando: cinque partite, cinque vittorie, quindici reti realizzate e solamente una subita. Punteggio pieno in campionato e vetta solitaria, a più quattro dal secondo posto. Inoltre, nella serata di mercoledì, la Soccer Trani scenderà in campo contro il Don Uva: gara di ritorno della Coppa. Il match si disputerà al 'Paolo Poli' di Molfetta, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. Si riparte dallo 0-6 dell'andata a favore dei tranesi. In palio la qualificazione agli ottavi di finale.
