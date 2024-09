Soccer Trani-Molfetta Sportiva: un super Jeladze e Piombarolo regalano la prima gioia stagionale

"Vincere aiuta a vincere":Formazione iniziale totalmente stravolta a causa delle assenze nel reparto difensivo che parte dal 1' con Precchiazzi, Cestino e Grillo nella difesa a 3, e Dragonetti e Destino braccetti. Da segnalare anche l'esordio da titolare di Pappalettera, portiere classe 2008 che ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile biancazzurro, Milzini (classe 2008), Cestino (classe 2006) e Papagno (classe 2006). Nonostante però il cambio di formazione, la Soccer riesce a chiudere il primo tempo sul risultato di 3-0 grazie a un grande Jeladze, autore di una doppietta, e grazie alla rete di Piombarolo. Secondo tempo meno movimentato per i dragoni che subendo due reti, di cui una all'ultima azione, rinviano il discorso qualificazione al ritorno che si disputerà tra due settimane al "Poli".Partenza sprint della Soccer che. Al '17 altra chance per Jeladze che dopo una triangolazione a centrocampo si ritrova davanti a Mitaritonna, bravo ad anticipare per tempo l'attaccante. Al 30' azione di marca georgiana: Beroshvili manda a vuoto due centrocampisti e offre un ottimo pallone a Jeladze che dalla distanza prova la botta di potenza, ma colpisce in pieno la traversa. Al 33' è Ragno con un tiro di esterno a mettere in difficoltà l'estremo difensore biancorosso.Seconda frazione meno vivace per i dragoni e. 7 minuti più tardi azione solitaria di Tedone che prova la botta da fuori area, ma Mitaritonna gli dice di no. All'80' si mette in mostra il classe 2008 Milzini che impegna il numero 1 biancorosso a una super parata sotto l'incrocio dei pali.