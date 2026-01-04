Calcio
Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
“Agiamo domenica dopo domenica, il girone di ritorno è complicato”
Trani - domenica 4 gennaio 2026 20.10
Virtus Andria 1-1 Soccer Trani: secondo pareggio consecutivo per i tranesi, frenati dall'ultima forza di questo campionato. Una prestazione sottotono, segnata da moltissimi errori tecnici che, una squadra come il Trani, non può permettersi. Un passo indietro a livello di gioco, ma un ulteriore punto guadagnato sul secondo posto, con il duo San Marco-Cosmano Foggia distante adesso tredici lunghezze.
In queste categorie non bisogna dare nulla per scontato e, la sfida odierna, ne è stata la prova schiacciante. Ancora 16 partite al termine della stagione, un distacco importante certo, ma c'è ancora molto da lavorare e dimostrare, come ribadito ad alti toni da mister Moscelli, che frena ogni tipo di entusiasmo, riportando sulla terra tutto il mondo Soccer Trani. Ecco le sue dichiarazioni.
"È un pareggio che deve farci riflettere; faccio un'autocritica iniziando dal sottoscritto, dai calciatori, dalla società e dall'ambiente: questo pareggio ci deve far capire capire che non dobbiamo andare oltre questa stagione. Bisogna affrontare un girone di ritorno, con tutte le squadre che giocheranno con un coltello fra i denti contro di noi. Bisogna pensare al presente, e ad un futuro breve che significa la stagione corrente, non bisogna andare oltre."
"Non sono soddisfatto, non abbiamo espresso un buon gioco. C'è stata un po' di confusione. C'è rammarico, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, avendo guadagnato un punto sulla seconda. Ovviamente però mi soffermo sulla prestazione, pretendo altro, c'è da lavorare. Dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Dall'interno, dunque dall'ambiente Trani, non voglio distrazioni, il girone di ritorno è un altro campionato. Ogni partita sarà determinante, per noi e per gli avversari."
