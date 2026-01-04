Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»

“Agiamo domenica dopo domenica, il girone di ritorno è complicato”

Trani - domenica 4 gennaio 2026 20.10
Virtus Andria 1-1 Soccer Trani: secondo pareggio consecutivo per i tranesi, frenati dall'ultima forza di questo campionato. Una prestazione sottotono, segnata da moltissimi errori tecnici che, una squadra come il Trani, non può permettersi. Un passo indietro a livello di gioco, ma un ulteriore punto guadagnato sul secondo posto, con il duo San Marco-Cosmano Foggia distante adesso tredici lunghezze.

In queste categorie non bisogna dare nulla per scontato e, la sfida odierna, ne è stata la prova schiacciante. Ancora 16 partite al termine della stagione, un distacco importante certo, ma c'è ancora molto da lavorare e dimostrare, come ribadito ad alti toni da mister Moscelli, che frena ogni tipo di entusiasmo, riportando sulla terra tutto il mondo Soccer Trani. Ecco le sue dichiarazioni.

"È un pareggio che deve farci riflettere; faccio un'autocritica iniziando dal sottoscritto, dai calciatori, dalla società e dall'ambiente: questo pareggio ci deve far capire capire che non dobbiamo andare oltre questa stagione. Bisogna affrontare un girone di ritorno, con tutte le squadre che giocheranno con un coltello fra i denti contro di noi. Bisogna pensare al presente, e ad un futuro breve che significa la stagione corrente, non bisogna andare oltre."

"Non sono soddisfatto, non abbiamo espresso un buon gioco. C'è stata un po' di confusione. C'è rammarico, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, avendo guadagnato un punto sulla seconda. Ovviamente però mi soffermo sulla prestazione, pretendo altro, c'è da lavorare. Dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Dall'interno, dunque dall'ambiente Trani, non voglio distrazioni, il girone di ritorno è un altro campionato. Ogni partita sarà determinante, per noi e per gli avversari."
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria I tranesi, nonostante il pari inaspettato, allungano a +13
V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro» Calcio V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro» “Dovremo prima consolidare la promozione in Eccellenza. Sin qui percorso importante”
Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi Calcio Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi La sfida si disputerà al 'Sant'Angelo dei Ricchi'
Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione Un piccolo recap del 2025 biancazzurro
Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati» Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati» “Ora ci godiamo queste vacanze natalizie, auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale”
La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese Calcio La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese Dopo 16 vittorie consecutive, i tranesi pareggiano in campionato
Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?» Calcio Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?» “Virtus Palese squadra ostica, conosco bene i giocatori e l’allenatore”
1 Trani, sei incredibile: 21/21 in stagione, Moscelli: «Ho finito gli aggettivi per questa squadra» Trani, sei incredibile: 21/21 in stagione, Moscelli: «Ho finito gli aggettivi per questa squadra» Sin qui, la Soccer Trani le ha vinte tutte: numeri incredibili
Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
4 gennaio 2026 Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale ": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
4 gennaio 2026 Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
10
«Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
4 gennaio 2026 «Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
4 gennaio 2026 Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
4 gennaio 2026 Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
4 gennaio 2026 Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate " chiude "Le Vie del Natale "
4 gennaio 2026 Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale"
Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani
4 gennaio 2026 Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani
«Quel ragazzo poteva essere mio figlio»: lo sfogo della presidente di ConTeStoLab dopo l’aggressione a Trani
3 gennaio 2026 «Quel ragazzo poteva essere mio figlio»: lo sfogo della presidente di ConTeStoLab dopo l’aggressione a Trani
«Quel ragazzo è solo il dito che indica la luna»: lo psicologo Vinci sull’aggressione a Trani
3 gennaio 2026 «Quel ragazzo è solo il dito che indica la luna»: lo psicologo Vinci sull’aggressione a Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.