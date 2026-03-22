Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Soccer Trani non pervenuta ad Apricena: vince il San Severo 4-0

Disfatta per i tranesi, ad una settimana dalla finale d'andata contro lo Squinzano

Trani - domenica 22 marzo 2026 16.59
Seconda sconfitta stagionale per la Soccer Trani, già promossa in Eccellenza, contro il San Severo: al 'Madre Pietra' di Apricena vincono i padroni di casa, vittoriosi 4-0 grazie a Consolazio, D'Aloia e De Vito, autore di una doppietta. Biancazzurri in 10 uomini dal 31', a causa dell'espulsione ai danni di un ingenuo Gernone. Prestazione da dimenticare per i tranesi, che adesso dovranno recuperare le energie, fisiche e mentali, in vista della finale d'andata contro lo Squinzano, in programma tra sette giorni.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 29esima giornata di campionato: al 'Madre Pietra' di Apricena si affrontano San Severo e Soccer Trani, già promosso in Eccellenza. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-4-1-2 con Stella Fabrizio tra i pali, in difesa Cassano, Stella Francesco e Rizzi. In mediana Gernone e Prekducaj, sulle corsie D'Addabbo e Turitto. Sulla trequarti Becerri, alle spalle di Chiumarulo e Morra.

Buona partenza dei tranesi: al 5' tenta la conclusione a giro Turitto, destro largo di poco. Sul ribaltamento è il San Severo a rendersi pericoloso, con il colpo di testa di Cannarozzi. Al 13' i padroni di casa passano in vantaggio, con la rete di Consolazio che anticipa la disattenta retroguardia tranese: 1-0. Al 19' tentativo in acrobazia di Cannarozzi, traiettoria alta. San Severo scatenato: errore di D'Addabbo, che spalanca la via della rete a Bondjale, respinge Stella; l'azione offensiva termina con il mancino di De Vivo che sorvola lo specchio. Al 23' potenziale occasione per la Soccer Trani, ma Becerri non colpisce a dovere da buona posizione. Al 31' rosso diretto per Gernone, fallo a palla lontana: Trani in 10 uomini. Al 38' squillo dei biancazzurri, con la botta dalla distanza di Prekducaj, respinge in corner Sarri. Al 42' il San Severo raddoppia, con il mancino potente di De Vivo che coglie Stella impreparato: 2-0. Termina la prima frazione.

Primi quindici minuti di secondo tempo a marca giallo-granata, con Cannarozzi che, al 60', va vicinissima al tris. Al 65' combinazione Colombo-Becerri, chiusura provvidenziale di Rubino. I tranesi provano ad imbastire trame di gioco pericolose, senza mai riuscirci. Al 75' il San Severo chiude i conti: ancora errore difensivo, ne approfitta De Vivo che salta Stella e sigla il 3-0. All'80' i padroni di casa vanno vicini anche al poker. Al 94' arriva anche il 4-0 firmato Perna. Termina qui: San Severo 4-0 Soccer Trani.
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