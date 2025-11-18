Soccer Trani
Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»

“Fari? L’auspicio è poter disputare una gara in serale entro la fine dell’anno solare”

Trani - martedì 18 novembre 2025 13.20
Il presidente della Soccer Trani, Luciano Pace, è intervenuto ai microfoni di TeleSveva, celebrando il momento della sua squadra, ma soprattutto dichiarando l'amore e la passione che lo legano alla nostra Trani. Ovviamente, non sono mancati chiarimenti sulla questione stadio. Ecco le principali dichiarazioni.

"Io via da Trani? Come già detto, non arretro di un millimetro. Conoscevamo le difficoltà, specialmente nella progettualità delle strutture. Come mai questa voce? Trani ha sofferto in passato, c'è stata molta instabilità. In Italia c'è troppa burocrazia, ma tutte le parti in causa stanno lavorando. Credo che l'anno prossimo, qualora dovessimo vincere questo campionato, l'Eccellenza la giocheremo nel nostro stadio, ne sono sicuro."

"Utilizzare i fari in partita? È difficile fare delle previsioni. Noi possiamo solamente incentivare i tecnici, ma alcuni step non dipendono dall'operatore. Credo che la questione-fari sarà più rapida di quella in gradinata. L'auspicio è poter disputare una gara in serale entro la fine dell'anno solare."

"Legame con la città? Da appassionato di calcio 'argentino', ho ritrovato qui quell'appartenenza tra i tifosi e la squadra. Qui c'è 'identità e sangue'. Sono rimasto stregato ed innamorato da tutto ciò, motivo per cui ogni settimana assisto fisicamente alle partite. Dopo tanti anni, queste persone meritano questo."

"Calciomercato? I giocatori forti ci piacciono tutti. In questo momento, il mercato aperto non ci aiuta. Alcuni giocatori hanno ricevuto richieste ma, ad oggi, difficilmente andrebbero via, visto quello che si sta creando. Non prevediamo nessun tipo di operazione in tal senso."

"Ristrutturare completamente lo stadio? È qualcosa che si dovrà pensare, negli anni prossimi. La tribuna ha uno stato valido, per il momento. In questa fase di rinascita, la nostra casa ci serve. Ci sarà tempo per pensarci."

"Coppa? Ci teniamo tantissimo. La squadra ha tutto per poter fare qualcosa di straordinario. Devono dimostrare di esserlo e, per farlo, bisogna essere competitivi in tutte le competizioni."
