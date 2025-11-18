Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»

Il presidente della, Luciano, è intervenuto ai microfoni di TeleSveva, celebrando il momento della sua, ma soprattutto dichiarandoe lache lo legano alla nostra. Ovviamente, non sono mancati chiarimenti sulla questione stadio. Ecco le principali dichiarazioni."Io via da Trani? Come già detto, non arretro di un. Conoscevamo le difficoltà, specialmente nella progettualità delle strutture. Come mai questa voce? Traniin passato, c'è stata molta instabilità. In Italia c'è troppa, ma tutte le parti in causa stanno lavorando. Credo che l'anno prossimo, qualora dovessimo vincere questo campionato, l'Eccellenza la giocheremo nelstadio, ne sono sicuro.""Utilizzare iin partita? È difficile fare delle. Noi possiamo solamente incentivare i tecnici, ma alcuninon dipendono dall'operatore. Credo che la questione-fari sarà più rapida di quella in. L'auspicio è poter disputare una gara in serale entro la."con la città? Da appassionato di calcio '', ho ritrovato quitra i tifosi e la squadra. Qui c'è ''. Sono rimastoedda tutto ciò, motivo per cui ogni settimana assisto fisicamente alle partite. Dopo tanti anni,questo."? I giocatori forti ci piacciono tutti. In questo momento, ilnon ci aiuta. Alcuni giocatori hanno ricevutoma, ad oggi, difficilmente andrebbero via, visto quello che si sta creando. Non prevediamoin tal senso."completamente lo stadio? È qualcosa che si dovrà pensare,. La tribuna ha uno stato valido, per il momento. In questa fase di rinascita, la nostra casa ci serve. Ci saràper pensarci."? Ci teniamo tantissimo. La squadra ha tutto per poter fare qualcosa di straordinario. Devono dimostrare di esserlo e, per farlo, bisogna esserein tutte le competizioni."