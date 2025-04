Soccer Trani, novità societarie? Avvistato in città Luciano Pace, imprenditore barese

Soccer Trani, possibili novità nello scacchiere societario ? Chissà. Nelle ultime ore è stato avvistato in città, e attuale Presidente della Fucina, squadra dove milita l'ex Vigor Antonio Picci (Eccellenza lombarda) che potrebbe presto entrare a far parte del sodalizio biancazzurro. La stagione corrente non è ancora giunta al termine, ma, in cui bisognerà inevitabilmente alzare il livello, viste le difficoltà avute quest'anno.Ricordiamo che, nonostante manchino ancora quattro giornate, la Soccer Trani ha già la matematica certezza che disputerà, per il terzo anno consecutivo, il campionato di Promozione. Certamente i tranesi vorranno raggiungere traguardi più consoni, e chissà che la figura di Pace non possa aiutare in questo senso. Si attendono novità nelle prossime ore,