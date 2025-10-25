Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»

Promozione, si scende in campo per l'8^giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista, prima a punteggio pieno, e il, imbattuto e secondo in classifica. Il match si disputerà domenica, con calcio d'inizio fissato alle ore. I tranesi hanno un solo obiettivo:. Si giocherà davanti ad un 'Comunale' gremito, seppur con le limitazioni in gradinata che, per questo turno, accoglierà circa 600 tifosi biancazzurri.I tranesi, sin qui, sono stati, con sette vittorie su altrettante gare disputate, dieci considerando anche la Coppa: diciotto reti realizzate, solamente due subite, ben undici marcatori diversi, con Manzari capocannoniere della squadra con quattro reti. D'altro canto, il San Marco, non ha ancora mai perso: cinque successi e due pareggi, seconda miglior difesa e terzo miglior attacco.Nella consueta conferenza pre-partita, è intervenuto mister: «San Marco? È una delle squadre che ambisce alla vittoria finale., bella da giocare. Mi aspettavo di arrivare a questa gara con questi risultati? I ragazzi stanno facendo un'impresa importante ma, allo stesso tempo, non abbiamo ancora fatto nulla. È, siamo ancora agli inizi. Bisognerà essere. Formazione? Non ho ancora deciso, ho fiducia in tutti. Potrei confermare la stessa di Corato, o cambiare qualcosa. Faremo di tutto per proseguire questa scia di risultati. Pubblico? Li ho sempre ringraziati, viviamo questo entusiasmo,sempre di più»Parola anche al capitano,: «Difesa? Siamo facilitati dal resto della squadra. Risultati? Siamo consapevoli della nostra forza, ma dovremo essere sempre sul pezzo, per non metterci in difficoltà da soli.. Loro sono una squadra molto organizzata. Tifosi? Oramai è, ci danno una grossa spinta»