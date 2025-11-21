Soccer Trani-San Severo, Moscelli: «Ogni partita è complicata, non dovremo commettere errori»

, si scende in campo per la 12esima giornata di campionato: la capolista, primissima a punteggio pieno e qualificatasi giovedì ai quarti di finale di Coppa, ospita il, terzultimo in graduatoria e reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica allo stadio 'Lapi', con calcio d'inizio fissato alle oreIl, attualmente allenato da mister Rufini, è una delle delusioni del girone, probabilmente assieme al Noicattaro. La società giallo-granata infatti, ad inizio stagione, aspirava quantomeno alla parte sinistra di classifica, sperando anche di rientrare nella griglia playoff, ed invece tutto il contrario: solamente due vittorie sin qui, accompagnate da due pareggi e ben sette sconfitte. Penultimo attacco del campionato e dodicesima peggior difesa.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così la sfida: «Sonodella partita di Coppa, far giocare Lucarelli e D'Addabbo a centrocampo è stata una scelta giusta. Ma in generale sono contento per ladi tanti giocatori come ad esempio Cantalice, che è tornato bene dopo l'infortunio e Morra che è tornato al gol con una doppietta. Del Rosso e Perez? Sono felice per entrambi, punto molto sui giovani e penso che bisogna dar loro la possibilità di sbagliare e soprattutto di crescere con serenità»«San Severo? Bisogna stare attenti perché la classifica nonil loro valore, dovremo scendere in campo con la determinazione di sempre, loro hanno giocatori molto validi che hanno giocato in categorie superiori. Ogni partita che giocheremo sarà sempre complicata perché contro di noi le squadre mettono tutto in campo, quindi sta a noi non commettere errori e giocare come sappiamo»