Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta

Promozione, laè sempre più: battuta la Rinascita Rutiglianese, grazie alle reti di, al termine di una sfida più complicata del previsto. I tranesi, approfittando dei risultati delle altre gare, volano a, occupato dal San Marco, bloccato sul pareggio contro la Virtus Bisceglie (2-2).CRONACA - Si scende in campo per l'11esima giornata del campionato di Promozione. Allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso si affrontano Rinascita Rutiglianese e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Stella in panchina. In mediana spazio a Turitto, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, ci sono Colombo e D'Addabbo. In attacco spazio a Manzari e Chiumarulo.Al 3' primo squillo della Soccer Trani, con un destro dalla distanza di Colombo che impegna Pellegrini. All'8 ottima risposta dell'estremo difensore di casa, sul colpo di testa a botta sicura di Manzari.. Al 28' ottima chiusura di Montrone, bravo a frenare l'avanzata della Rutiglianese. Al 33' in seguito ad un doppio liscio della retroguardia granata, Manzari, forse inaspettatamente, colpisce di testa, ma centralmente. Al 39' punizione di Faliero, respinge in corner Pellegrini.. Al 46' Turitto si divora il nuovo vantaggio, da posizione ravvicinata. Si va a riposo in parità.Al 58' tentativo di Gernone dalla distanza, sfera che termina di poco fuori. Al 60' Pellegrini dice nuovamente di no, sul colpo di testa di Manzari.. Al 73' un rimpallo favorisce Chiumarulo, che non riesce ad imprimere forza al pallone da buona posizione. Al 90+4' Foggetti si divora clamorosamente la rete del possibile pareggio. Termina qui: