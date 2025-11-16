Calcio
Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta
I tranesi balzano a +9 dal secondo posto, occupato dal San Marco
Trani - domenica 16 novembre 2025 17.03
Promozione, la Soccer Trani è sempre più capolista: battuta la Rinascita Rutiglianese 1-2, grazie alle reti di Colombo e Lucarelli, al termine di una sfida più complicata del previsto. I tranesi, approfittando dei risultati delle altre gare, volano a +9 sul secondo posto, occupato dal San Marco, bloccato sul pareggio contro la Virtus Bisceglie (2-2).
CRONACA - Si scende in campo per l'11esima giornata del campionato di Promozione. Allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso si affrontano Rinascita Rutiglianese e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Stella in panchina. In mediana spazio a Turitto, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, ci sono Colombo e D'Addabbo. In attacco spazio a Manzari e Chiumarulo.
Al 3' primo squillo della Soccer Trani, con un destro dalla distanza di Colombo che impegna Pellegrini. All'8 ottima risposta dell'estremo difensore di casa, sul colpo di testa a botta sicura di Manzari. Al 13' i tranesi passano in vantaggio: sfonda di Chiumarulo per Turitto che, con un preciso filtrante, serve Colombo, destro all'incrocio imparabile per Pellegrini: 0-1. Al 28' ottima chiusura di Montrone, bravo a frenare l'avanzata della Rutiglianese. Al 33' in seguito ad un doppio liscio della retroguardia granata, Manzari, forse inaspettatamente, colpisce di testa, ma centralmente. Al 39' punizione di Faliero, respinge in corner Pellegrini. Al 44' la Rutiglianese pareggia: traversone dalla fascia di Valenzano per Palmieri, lasciato libero di colpire, battendo Straziota: 1-1. Al 46' Turitto si divora il nuovo vantaggio, da posizione ravvicinata. Si va a riposo in parità.
Al 58' tentativo di Gernone dalla distanza, sfera che termina di poco fuori. Al 60' Pellegrini dice nuovamente di no, sul colpo di testa di Manzari. Al 67' la Soccer Trani torna in vantaggio: invenzione geniale di Gernone per Lucarelli che, a tu per tu con Pellegrini, non sbaglia: 1-2. Al 73' un rimpallo favorisce Chiumarulo, che non riesce ad imprimere forza al pallone da buona posizione. Al 90+4' Foggetti si divora clamorosamente la rete del possibile pareggio. Termina qui: Rinascita Rutiglianese 1-2 Soccer Trani.
CRONACA - Si scende in campo per l'11esima giornata del campionato di Promozione. Allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso si affrontano Rinascita Rutiglianese e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Stella in panchina. In mediana spazio a Turitto, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, ci sono Colombo e D'Addabbo. In attacco spazio a Manzari e Chiumarulo.
Al 3' primo squillo della Soccer Trani, con un destro dalla distanza di Colombo che impegna Pellegrini. All'8 ottima risposta dell'estremo difensore di casa, sul colpo di testa a botta sicura di Manzari. Al 13' i tranesi passano in vantaggio: sfonda di Chiumarulo per Turitto che, con un preciso filtrante, serve Colombo, destro all'incrocio imparabile per Pellegrini: 0-1. Al 28' ottima chiusura di Montrone, bravo a frenare l'avanzata della Rutiglianese. Al 33' in seguito ad un doppio liscio della retroguardia granata, Manzari, forse inaspettatamente, colpisce di testa, ma centralmente. Al 39' punizione di Faliero, respinge in corner Pellegrini. Al 44' la Rutiglianese pareggia: traversone dalla fascia di Valenzano per Palmieri, lasciato libero di colpire, battendo Straziota: 1-1. Al 46' Turitto si divora il nuovo vantaggio, da posizione ravvicinata. Si va a riposo in parità.
Al 58' tentativo di Gernone dalla distanza, sfera che termina di poco fuori. Al 60' Pellegrini dice nuovamente di no, sul colpo di testa di Manzari. Al 67' la Soccer Trani torna in vantaggio: invenzione geniale di Gernone per Lucarelli che, a tu per tu con Pellegrini, non sbaglia: 1-2. Al 73' un rimpallo favorisce Chiumarulo, che non riesce ad imprimere forza al pallone da buona posizione. Al 90+4' Foggetti si divora clamorosamente la rete del possibile pareggio. Termina qui: Rinascita Rutiglianese 1-2 Soccer Trani.