Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta

I tranesi balzano a +9 dal secondo posto, occupato dal San Marco

Trani - domenica 16 novembre 2025 17.03
Promozione, la Soccer Trani è sempre più capolista: battuta la Rinascita Rutiglianese 1-2, grazie alle reti di Colombo e Lucarelli, al termine di una sfida più complicata del previsto. I tranesi, approfittando dei risultati delle altre gare, volano a +9 sul secondo posto, occupato dal San Marco, bloccato sul pareggio contro la Virtus Bisceglie (2-2).

CRONACA - Si scende in campo per l'11esima giornata del campionato di Promozione. Allo stadio 'Dell'Amicizia' di Capurso si affrontano Rinascita Rutiglianese e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Stella in panchina. In mediana spazio a Turitto, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, ci sono Colombo e D'Addabbo. In attacco spazio a Manzari e Chiumarulo.

Al 3' primo squillo della Soccer Trani, con un destro dalla distanza di Colombo che impegna Pellegrini. All'8 ottima risposta dell'estremo difensore di casa, sul colpo di testa a botta sicura di Manzari. Al 13' i tranesi passano in vantaggio: sfonda di Chiumarulo per Turitto che, con un preciso filtrante, serve Colombo, destro all'incrocio imparabile per Pellegrini: 0-1. Al 28' ottima chiusura di Montrone, bravo a frenare l'avanzata della Rutiglianese. Al 33' in seguito ad un doppio liscio della retroguardia granata, Manzari, forse inaspettatamente, colpisce di testa, ma centralmente. Al 39' punizione di Faliero, respinge in corner Pellegrini. Al 44' la Rutiglianese pareggia: traversone dalla fascia di Valenzano per Palmieri, lasciato libero di colpire, battendo Straziota: 1-1. Al 46' Turitto si divora il nuovo vantaggio, da posizione ravvicinata. Si va a riposo in parità.

Al 58' tentativo di Gernone dalla distanza, sfera che termina di poco fuori. Al 60' Pellegrini dice nuovamente di no, sul colpo di testa di Manzari. Al 67' la Soccer Trani torna in vantaggio: invenzione geniale di Gernone per Lucarelli che, a tu per tu con Pellegrini, non sbaglia: 1-2. Al 73' un rimpallo favorisce Chiumarulo, che non riesce ad imprimere forza al pallone da buona posizione. Al 90+4' Foggetti si divora clamorosamente la rete del possibile pareggio. Termina qui: Rinascita Rutiglianese 1-2 Soccer Trani.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Luciano Pace risponde ai timori della piazza:"Non mollerò nulla" e da un ultimatum alla politica per il Lapi. "Non più solo pazienza" Attualità Luciano Pace risponde ai timori della piazza:"Non mollerò nulla" e da un ultimatum alla politica per il Lapi. "Non più solo pazienza" Il presidente della Soccer trasforma le difficoltà dello stadio in benzina per un impegno. Ma ora chiede alla Politica una "scadenza definita"
Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’» Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’» “Invitiamo l’Amministrazione a sedersi con noi per stabilire un cronoprogramma”
Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi» Calcio Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi» “Stiamo facendo un percorso straordinario, non vogliamo fermarci”
Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria» Calcio Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria» “Cambi dalla panchina? Il livello è alto, sono sicuro che chiunque entri, sa farsi trovare pronto”
Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie Calcio Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie I tranesi dilagano nella ripresa: a segno Chiumarulo, Prekducaj, Manzari, D’Addabbo e Gernone
Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo» Calcio Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo» “Manto erboso? Non è in condizione perfette. Limita il nostro modo di giocare”
È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio» Calcio È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio» I tranesi si portano a +8 dalle inseguitrici, in attesa degli incroci del pomeriggio
Soccer Trani schiacciasassi: 0-3 al Bit Mola e nona vittoria consecutiva in campionato Calcio Soccer Trani schiacciasassi: 0-3 al Bit Mola e nona vittoria consecutiva in campionato Partita senza storia, decisa da Colombo, Faliero è Chiumarulo
¡Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino! " tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
16 novembre 2025 ¡Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!" tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
Rassegna "Venerdi a Teatro ", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza " all'Auditorium San Magno
16 novembre 2025 Rassegna "Venerdi a Teatro", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza" all'Auditorium San Magno
Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari
16 novembre 2025 Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi
16 novembre 2025 Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi
Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi”
16 novembre 2025 Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi”
Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior
16 novembre 2025 Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior
Il Pane condiviso a Trani: la Giornata mondiale dei poveri 2025 al Santuario di Fatima
16 novembre 2025 Il Pane condiviso a Trani: la Giornata mondiale dei poveri 2025 al Santuario di Fatima
Alleanza Verdi e Sinistra a Trani: Fratoianni e Di Lernia lanciano la doppia sfida
16 novembre 2025 Alleanza Verdi e Sinistra a Trani: Fratoianni e Di Lernia lanciano la doppia sfida
Tom Kirkpatrick in concerto allo Sporting Club Trani
16 novembre 2025 Tom Kirkpatrick in concerto allo Sporting Club Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.