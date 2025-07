Soccer Trani senza freni: il punto sul calciomercato

È ufficialmente entrato nel vivo il calciomercato della Soccer Trani, che non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'obiettivo sembra ormai essere definito:. Ripercorrendo le ultime settimane, ricordiamo che la guida tecnica è stata affidata a, il cui staff non è stato ancora reso noto. Per quanto riguarda le ufficialità, la società tranese ha annunciato gli arrivi diÈ inoltre arrivata la riconferma per, esterno tranese che ha ben figurato nella passata stagione, e, nel ruolo di Team Manager. Hanno invece salutato, due tra le figure più rappresentative degli ultimi anni del calcio tranese. Si attendono novità per conoscere quello che sarà il futuro di. Invece, nei prossimi giorni, saranno ufficializzati(difensore),(attaccante)(centrocampista) e(portiere). La Soccer Trani potrebbe inoltre chiudere presto la trattativa con(centrocampista). Da monitorare anche, obiettivo dei tranesi per puntellare la difesa.