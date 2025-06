Soccer Trani, si (ri)parte con ambizione ed entusiasmo: ufficializzati Pace e Moscelli

Nel pomeriggio di martedì, c'è stata la, in vista della prossima stagione sportiva, che vedrà i tranesi protagonisti nel campionato di Promozione. Sono stati ufficializzati e presentati il nuovo presidente,, e il nuovo allenatore,, in arrivo dalla Virtus Mola. A completare l'organigramma, confermato nel ruolo di vice-presidente,, responsabile del settore giovanile e, direttore generale. Nella prima conferenza stampa stagionale, sono stati illustrati gli obiettivi, è stata chiarita la delicata questione riguardante lo stadio, e non solo. Di seguito le dichiarazioni più importanti.: "Faccio calcio dilettantistico da oltre cinque anni, qui è diverso. Mi è piaciuto il progetto di Trani, una piazza meravigliosa con un tifo molto caldo.. Sottolineo che ci baseremo sulle nostre risorse. Credo che parlare del passato ci faccia perdere energie, io parlerò solamente di futuro., posso dire con certezza che ripartiremo dalla Promozione e conquisteremo tutto pian piano., il risultato finale dipenderà però da tante dinamiche.? C'è stata più di qualche persona che si è avvicinata per eventuali collaborazioni, ma di. Picci? Ne abbiamo parlato, bisogna chiarire alcune questioni personali.": "C'è stato un episodio spiacevole all'epoca, da persona umile. Posso comprendere la rabbia e l'amarezza. Non era mia intenzione ferire i tifosi e la piazza,. A Trani porteremo lo stesso calcio di Mola, propositivo e pieno di entusiasmo. Per me la base è l'impegno quotidiano. Ci sono stati, anche forti, adesso però c'è da lavorare. Abbiamo una tifoseria e una piazza che vogliamo accendere, ma per farlo bisogna fare sacrifici. Dobbiamo costruire un organico ricco, con qualche giovane che valuteremo in ritiro. Non possiamo sbagliare, la società mi mette pressione, non ci dobbiamo nascondere. Ci sarà una valutazione generale, anche per capire chi potrà rimanere e chi dovrà andar via..": "Sono orgoglioso di portare avanti questo progetto con un imprenditore di successo come Luciano Pace, che ha deciso di investire su una piazza che merita ben altri palcoscenici. La parte finanziaria è molto rilevante per una società, non si può creare un progetto a lungo termine senza., tramite questo piano pluriennale stabilito con Pace. Avremo la possibilità di creare une rapportarci meglio con gli sponsor. Cercheremo di riportare più gente possibile allo stadio.": "? I tranesi - quelli veri - sono legati al 'Comunale'. Per quanto riguarda la disponibilità, si stanno ultimando, che dovrebbero terminare entro fine giugno, massimi inizi di luglio. Dopodiché lo stadio sarà utilizzabile, per tutta la stagione 25/26. Gestione? Un impianto così importante prevede molte pratiche burocratiche, affinché ci sia la giusta regolamentazione. Noi siamo pronti a firmare, attendiamo."