Soccer Trani, si riparte dal duo Picci-Pace? L’ex Vigor: “Vedremo, dovrò fare delle scelte”

La stagione sportiva corrente non è ancora giunta al termine, eppure già iniziano a rincorrersi diverse voci su quello che sarà il futuro della Soccer Trani che, per il terzo anno consecutivo, parteciperà al campionato di Promozione., imprenditore barese con sede a Milano, e attuale Presidente della Fucina (squadra dell'Eccellenza lombarda),e, secondo alcune indiscrezioni,, attuale tesserato di Pace,, dopo l'esperienza alla Vigor Trani di qualche anno fa. Nel pomeriggio di lunedì, l'attaccante barese, intervenuto in un programma di Telesveva, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a questa possibilità, che inevitabilmente ha fatto il giro della città.L'intervista ha riavvolto l'intero nastro della storia di Picci a Trani, partendo dalla celebre rovesciata contro il Gallipoli: "Quella stagione è stata incredibile, riuscire ad essere secondi in classifica con quella squadra, gestita in quel modo, credo sia stata una delle imprese più grandi della mia piccola carriera. Le squadre guidate da Lanza sappiamo che fine fanno (Molfetta Sportiva quest'anno ndr). Tutti i tranesi mi hanno dato un amore incredibile.."Soccer Trani, Picci-Luciano Pace: un duo da cui ripartire? L'attuale attaccante della Fucina risponde così: "Quello che posso dire è che il mio attuale Presidente (Luciano Pace ndr) è una persona serissima, che ad oggi ha pagato tutti gli stipendi, non scontato nel calcio d'oggi. Lui ha voglia di fare bene,. È da apprezzare un imprenditore che spende risorse per riportare le piazze in categorie più importanti.."