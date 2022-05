Tatami, Sebastiano Mastrulli è argento ai campionato europei di Cervia

Il tecnico della M.A.S.K. di Trani Sebastiano Mastrulli, dopo ben due anni e mezzo di fermo sui Tatami di gara, ritorna a gareggiare all'Europeo tenutosi a Cervia i giorni 30 Aprile e 1 Maggio della Federazione WMAC a cui hanno preso partecipato ben 18 nazioni. Nella sola giornata del 30 sono stati disputati 350 match e dall'impresa Sebastiano rientra a casa riportando il titolo di vice campione europeo, con un argento inaspettato, dedicando la vittoria a tutta la cittadina tranese e a tutti coloro che hanno creduto in lui.Il tecnico della M.A.S.K. Sebastiano Mastrulli dice che avrebbe voluto e potuto fare di meglio e spera in una prossima vittoria non solo sua ma dell'intera città di Trani cercando di fare del proprio meglio con i suoi atleti già molti titolati e con tutti coloro che frequentano la palestra.