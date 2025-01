Terza Categoria, inarrestabile la Polisportiva: vittoria in pieno recupero contro il Borgovilla

Si è conclusa la decima giornata del Campionato di Terza Categoria - Girone Bat: sorride solamente una delle due tranesi impegnate domenica in un turno abbastanza importante in termini di classifica:che andranno in vantaggio nel primo tempo con Morea, salvo essere recuperati dai barlettani nella ripresa. Gli uomini di mister Terrevoli non mollano un centimetro e, al 99', arriva la rete di Youssef che fa esplodere di gioia i tifosi biancazzurri, ma soprattutto regala tre punti preziosissimi al Presidente Abruzzese. Con questa vittoria, la Polisportiva certifica il primato in classifica, salendo a quota 23 punti. Il secondo posto è occupato dalla Virtus Andria, a 21, che sarà l'avversario dei tranesi tra due giornate.. Con questo punto, i ragazzi di mister Petrocelli rimangono saldamente al terzo posto, a quota 14 punti. Ricordiamo che il prossimo weekend le due compagini tranesi si scontreranno, in un derby che si preannuncia infuocato, vista la posta in palio, ma soprattutto perché mancano solamente quattro partite al termine del campionato.CLASSIFICAVirtus Andria 21Trinitapoli 14Virtus Molfetta 13Borgovilla 12New Carpediem 8Atletico Bisceglie 4