Terza Categoria, la Polisportiva si laurea Campione d’Inverno. L’Asd trani sale al secondo posto

Powered by

Si è chiuso la scorsa domenica il girone d'andata del campionato di Terza Categoria:Il match si è disputato sul sintetico del 'Manzi' di Barletta, e ha visto subito protagonisti i nuovi arrivati, Desimine, autore di una doppietta, e Garbetta, che apre i conti al 15'. Ci pensa Morea a raddoppiare per i tranesi, mentre Desimine chiude il primo tempo, siglando la rete dello 0-3. Pacini cala il poker, dopodiché ci pensano ancora Desimine e Morea a firmare la quinta e la sesta rete. Nel mezzo due gol della squadra barlettana.. I tranesi torneranno in campo il 12 gennaio, quando affronteranno il Trinitapoli.per i tranesi, autori di una meravigliosa partita, disputatasi sul sintetico di 'Capirro'. Le reti degli uomini di Petrocelli portano la firma di Musacco, Ancler e Grimaldi. Nel prossimo turno trasferta contro il New Carpediem.RISULTATIVirtus Andria 1-0 Virtus MolfettaAtletico Bisceglie 1-2 TrinitapoliCLASSIFICA, Borgovilla, Trinitapoli, Virtus Andria 12Virtus Molfetta 9New Carpediem 7Atletico Bisceglie 2