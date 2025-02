Terzo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: termina 1-1 contro il Borgorosso Molfetta

. Terzo pareggio consecutivo per i tranesi che, con questo punto, raggiungono quota 29 punti in classifica, rimanendo saldamente all'ottavo posto. In rete per i dragoni Vitae su calcio di rigore.Si scende in campo per la 21esima giornata del Campionato di Promozione Pugliese: la Soccer Trani sfida al 'Lapi' il Borgorosso Molfetta: mister Giangaspero schiera un 3-4-1-2 con Pinnelli tra i pali, Elia, Campanella e Sementino in difesa. In mediana spazio a Beroshvili e Binetti. Sulle fasce partono dal 1' Rizzi e Nannola. Sulla trequarti Vitale alle spalle del duo Pugliese Salvemini.. Dopo tre minuti ancora un'occasione per gli ospiti con l'ex Amoruso che si fa ipnotizzare da Pinnelli. La prima occasione per la Soccer Trani arriva al 10' con Beroshvili, ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio di porta. Otto minuti più tardi ci prova Salvemini che si destreggia in area di rigore, ma tira sull'esterno della rete. Al 33' Campanella interviene provvidenzialmente su Cabaj, pronto a spedire verso la rete. Qualche minuto dopo ancora Cubaj protagonista, ma Pinnelli si prende la scena evitando il raddoppio ospite. Al 45' rete annullata a Pugliese per un presunto fuorigioco. La prima frazione non regalerà ulteriori sussulti: 0-1.Al 55' gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio: conclusione precisa di Stefanelli che impegna Pinnelli, sulla respinta Ranieri spedisce clamorosamente fuori dallo specchio di porta. Un minuto più tardi occasione per i tranesi con Vitale, che ci prova con una punizione insidiosa indirizzata verso la porta, ma una deviazione cambia la sua traiettoria. Al 58' ancora Soccer pericolosa, questa volta con Pugliese, che obbliga De Santis ad un grande intervento.. All'81' e all'86' doppia opportunità per il Borgorosso, in entrambi i casi si salva la retroguardia tranese. Due minuti più tardi i molfettesi finiscono in dieci uomini, doppia ammonizione per il capitano Roselli. al 96' i tranesi vanno vicini alla rete del due a uno prima co Piombarolo, e poi con Binetti, ma la sfera non entra in entrambi i casi. Il match non regalerà ulteriori sussulti: Soccer Trani 1-1 Borgorosso Molfetta.