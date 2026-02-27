Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Trani, Moscelli: «Festeggiamenti? Emozionante. Squinzano? Grandi squadre, ma è presto per parlarne»

Sul rientro in panchina: “Non vedevo l’ora, star fuori aumenta la sofferenza”

Trani - venerdì 27 febbraio 2026 20.10
Promozione, si scende in campo per la 26esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dalla doppia sfida di San Marco, ospita il Bit Mola, settimo in classifica. La sfida si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio alle ore 15:30. Dopo anni di assenza, è in programma la 'Giornata Biancazzurra'.

Il Bit Mola, allenato da mister Catalano, occupa attualmente la settima posizione, a quota 34 punti, gli stessi di Noicattaro, Borgorosso Molfetta e Don Uva. 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte: questo il bilancio, sin qui, dei biancazzurri, che proveranno in tutti i modi a rosicchiare qualche punticino per allinearsi alla zona playoff.

D'altro canto, il Trani in settimana ha raggiunto la meritatissima qualificazione in finale di Coppa Italia Dilettanti, dove affronterà lo Squinzano, ma adesso non è tempo di parlare di questa attesissima doppia sfida. A causa del pareggio dello scorso weekend contro il San Marco, i tranesi non potranno certamente festeggiare la promozione in Eccellenza questa domenica. L'appuntamento però è solamente rimandato.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, commentando così il periodo dei suoi: «Bilancio mensile? Impegnativo, ma soddisfacente. Penso non si possa chiedere di più a questi ragazzi, siamo soddisfatti a pieno, avendo raggiunto anche la finale di Coppa»

«Rammarico per non festeggiare già domenica? Quando arriverà, sarà il momento giusto. L'importante è arrivarci, non conta quando. Non vediamo l'ora che accada. Festeggiamenti al rientro? Il tempo mette tutto in ordine e lo sta dimostrando. È stato bellissimo tornare da San Marco e ricevere quel tipo di accoglienza. Loro sono stati emozionanti, come sempre. Ho già vissuto sensazioni simili, ma mi emoziono sempre quando vedo tutto questo»

«Squinzano? Oltre ad essere due piazze importanti, siamo due grandi squadre, ma quando arriverà il momento di quella partita, la prepareremo al meglio per regalare questa soddisfazione a noi, alla società e alla Città. Rientro in panchina? Non vedevo l'ora di tornare, restare fuori per così tanto tempo è stato sofferente, ma ho molta stima nel mio staff che ha fatto sempre tutto al meglio»
