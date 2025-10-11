Kung Fu
Kung Fu
Arti Marziali

Trani saluta i suoi campioni: in Comune l’in bocca al lupo agli atleti in partenza per i Mondiali di Kung Fu

Sei tranesi tra i 28 atleti italiani selezionati dalla FIWuK per rappresentare l’Italia al Campionato Mondiale in Cina

Trani - sabato 11 ottobre 2025 9.56
Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Trani, un momento di saluto e incoraggiamento alla delegazione tranese in partenza per il Campionato Mondiale di Kung Fu, che si svolgerà in Cina dal 16 al 19 ottobre.

A fare gli onori di casa il Vicesindaco, Fabrizio Ferrante, e il Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Marinaro, che hanno accolto con orgoglio i sei atleti tranesi selezionati dalla FIWuK (Federazione Italiana Wushu Kung Fu), l'unica federazione riconosciuta a livello nazionale per questa disciplina.

Un traguardo di assoluto prestigio, se si considera che la squadra azzurra è composta da appena 28 atleti provenienti da tutta Italia, e ben sei di questi sono tranesi:
Miryam Zollo, 17 anni
Elena Shiihashi, 16 anni
Sarah Ragno, 15 anni
Giulia Bassi, 19 anni
Umberto Nachiro, 18 anni
Antonio Pignataro, 40 anni

I giovani atleti gareggeranno nelle categorie Junior (15-17 anni), Senior (18-39 anni) e Master (40-50 anni), confrontandosi con oltre mille atleti provenienti da 50 nazioni di tutto il mondo.

La delegazione partirà nei prossimi giorni, pronta a indossare i colori azzurri e a confrontarsi sul palcoscenico internazionale più prestigioso per questa disciplina.

L'intera città fa il tifo per voi. In bocca al lupo, ragazzi!
Kung FuKung Fu
  • Sport
Altri contenuti a tema
Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina Attualità Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina Sei atleti della scuola del maestro Pignataro in partenza con la Nazionale. Oggi pomeriggio la conferenza pre-partenza in Comune
A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti Vita di città A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti Una giornata ricca di emozioni tra sport, memoria e solidarietà
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore" Altri sport Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore" Il dato poco lusinghiero per la provincia, tra le ultime in Italia
Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Associazioni Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Dal passaggio del settore giovanile della Fortitudo Trani prende vita un nuovo progetto per valorizzare i giovani talenti del territorio
Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani Volley Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani Un rinnovo che ribadisce il sostegno a una realtà sportiva fatta di impegno e passione
Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici Enti locali Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici Accordo per ampliare l’utilizzo delle strutture durante i lavori al Pala Assi
Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin Eventi e cultura Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin Un evento per promuovere formazione ed inclusione
Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature Enti locali Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature Lo scopo della misura è di coinvolgere soggetti con sindrome dello spettro autistico e con disabilità in attività sportive di diverso tipo
Pari Opportunità a Trani, nominata la nuova Consulta Comunale
11 ottobre 2025 Pari Opportunità a Trani, nominata la nuova Consulta Comunale
"Il pomo della discordia ": gli studenti portano a teatro il mito
11 ottobre 2025 "Il pomo della discordia": gli studenti portano a teatro il mito
Azione Trani: "Stadio, la farsa delle torri faro: 400 mila euro spesi per non giocare in notturna "
11 ottobre 2025 Azione Trani: "Stadio, la farsa delle torri faro: 400 mila euro spesi per non giocare in notturna"
"Semi di legalità ", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani
11 ottobre 2025 "Semi di legalità", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani
Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
11 ottobre 2025 Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
Legambiente Trani lancia "Spritz4Change ": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia
11 ottobre 2025 Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia
Puglia Cake Festival, a Trani arrivano le "stelle " del cake design
10 ottobre 2025 Puglia Cake Festival, a Trani arrivano le "stelle" del cake design
Trani e Camogli, un ponte di bellezza sul mare, inaugurata la mostra "Un mondo che scompare "
10 ottobre 2025 Trani e Camogli, un ponte di bellezza sul mare, inaugurata la mostra "Un mondo che scompare"
Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD
10 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD
Fortitudo Trani, si riparte con rinnovato entusiasmo: in serata l’esordio in Divisione Regionale 1
10 ottobre 2025 Fortitudo Trani, si riparte con rinnovato entusiasmo: in serata l’esordio in Divisione Regionale 1
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.