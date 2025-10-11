Trani saluta i suoi campioni: in Comune l’in bocca al lupo agli atleti in partenza per i Mondiali di Kung Fu

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Trani, un momento di saluto e incoraggiamento alla delegazione tranese in partenza per il Campionato Mondiale di Kung Fu, che si svolgerà in Cina dal 16 al 19 ottobre.A fare gli onori di casa il Vicesindaco, Fabrizio Ferrante, e il Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Marinaro, che hanno accolto con orgoglio i sei atleti tranesi selezionati dalla FIWuK (Federazione Italiana Wushu Kung Fu), l'unica federazione riconosciuta a livello nazionale per questa disciplina.Un traguardo di assoluto prestigio, se si considera che la squadra azzurra è composta da appena 28 atleti provenienti da tutta Italia, e ben sei di questi sono tranesi:Miryam Zollo, 17 anniElena Shiihashi, 16 anniSarah Ragno, 15 anniGiulia Bassi, 19 anniUmberto Nachiro, 18 anniAntonio Pignataro, 40 anniI giovani atleti gareggeranno nelle categorie Junior (15-17 anni), Senior (18-39 anni) e Master (40-50 anni), confrontandosi con oltre mille atleti provenienti da 50 nazioni di tutto il mondo.La delegazione partirà nei prossimi giorni, pronta a indossare i colori azzurri e a confrontarsi sul palcoscenico internazionale più prestigioso per questa disciplina.L'intera città fa il tifo per voi. In bocca al lupo, ragazzi!