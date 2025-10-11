Arti Marziali
Trani saluta i suoi campioni: in Comune l’in bocca al lupo agli atleti in partenza per i Mondiali di Kung Fu
Sei tranesi tra i 28 atleti italiani selezionati dalla FIWuK per rappresentare l’Italia al Campionato Mondiale in Cina
Trani - sabato 11 ottobre 2025 9.56
Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Trani, un momento di saluto e incoraggiamento alla delegazione tranese in partenza per il Campionato Mondiale di Kung Fu, che si svolgerà in Cina dal 16 al 19 ottobre.
A fare gli onori di casa il Vicesindaco, Fabrizio Ferrante, e il Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Marinaro, che hanno accolto con orgoglio i sei atleti tranesi selezionati dalla FIWuK (Federazione Italiana Wushu Kung Fu), l'unica federazione riconosciuta a livello nazionale per questa disciplina.
Un traguardo di assoluto prestigio, se si considera che la squadra azzurra è composta da appena 28 atleti provenienti da tutta Italia, e ben sei di questi sono tranesi:
Miryam Zollo, 17 anni
Elena Shiihashi, 16 anni
Sarah Ragno, 15 anni
Giulia Bassi, 19 anni
Umberto Nachiro, 18 anni
Antonio Pignataro, 40 anni
I giovani atleti gareggeranno nelle categorie Junior (15-17 anni), Senior (18-39 anni) e Master (40-50 anni), confrontandosi con oltre mille atleti provenienti da 50 nazioni di tutto il mondo.
La delegazione partirà nei prossimi giorni, pronta a indossare i colori azzurri e a confrontarsi sul palcoscenico internazionale più prestigioso per questa disciplina.
L'intera città fa il tifo per voi. In bocca al lupo, ragazzi!
A fare gli onori di casa il Vicesindaco, Fabrizio Ferrante, e il Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Marinaro, che hanno accolto con orgoglio i sei atleti tranesi selezionati dalla FIWuK (Federazione Italiana Wushu Kung Fu), l'unica federazione riconosciuta a livello nazionale per questa disciplina.
Un traguardo di assoluto prestigio, se si considera che la squadra azzurra è composta da appena 28 atleti provenienti da tutta Italia, e ben sei di questi sono tranesi:
Miryam Zollo, 17 anni
Elena Shiihashi, 16 anni
Sarah Ragno, 15 anni
Giulia Bassi, 19 anni
Umberto Nachiro, 18 anni
Antonio Pignataro, 40 anni
I giovani atleti gareggeranno nelle categorie Junior (15-17 anni), Senior (18-39 anni) e Master (40-50 anni), confrontandosi con oltre mille atleti provenienti da 50 nazioni di tutto il mondo.
La delegazione partirà nei prossimi giorni, pronta a indossare i colori azzurri e a confrontarsi sul palcoscenico internazionale più prestigioso per questa disciplina.
L'intera città fa il tifo per voi. In bocca al lupo, ragazzi!