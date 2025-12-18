Trani, sei incredibile: 21/21 in stagione, Moscelli: «Ho finito gli aggettivi per questa squadra»

Lanon ha alcuna intenzione di fermarsi e, come già detto più volte,contro una corazzata del genere. Nel pomeriggio di giovedì infatti, i tranesi, battendo il4-0, hanno centrato la(VENTUNESIMA)in stagione, facendo inoltre sedici su sedici in campionato., folli, per una squadra che continua a macinare. Sonosu altrettanti disponibili, con un distacco dal secondo posto di ben 14 lunghezze.Il girone d'andata si concluderà domenica, quando la Soccer Trani farà visita alla, per chiudere l'anno solare nel migliore dei modi. Leggiamo un po' di, è sempre importante sottolinearne alcune: 1°posto in campionato, 16 partite disputate, 16 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 43 reti segnate (miglior attacco), 4 subite (miglior difesa). Una media di 2.7 gol a partita, semplicemente assurdo. Se considerassimo anche la Coppa Italia, i tranesi sono quasi qualificati in semifinale, non avendone persa neanche una.Nella conferenza post-partita, è intervenuto mister, evidenziano la prestazione dei suoi contro il Real Siti: «Ci tenevamo a regalare l'ultima vittoria casalinga dell'anno ai nostri tifosi. Nonostante un primo tempo sottotono, nella ripresa abbiamo. Vittoria meritatissima. Becerri? Sono contentissimo, ha fatto una gran prestazione, come tutti. È difficile giudicare i singoli, bisognacon tutto il gruppo. Sarò ripetitivo, gli. Palese? L'obiettivo è chiudere il girone d'andata al meglio, per goderci lea punteggio pienissimo»