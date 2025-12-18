Calcio
Trani, sei incredibile: 21/21 in stagione, Moscelli: «Ho finito gli aggettivi per questa squadra»
Sin qui, la Soccer Trani le ha vinte tutte: numeri incredibili
Trani - giovedì 18 dicembre 2025 19.59
La Soccer Trani non ha alcuna intenzione di fermarsi e, come già detto più volte, non c'è avversario che regga contro una corazzata del genere. Nel pomeriggio di giovedì infatti, i tranesi, battendo il Real Siti 4-0, hanno centrato la ventunesima (VENTUNESIMA) vittoria consecutiva in stagione, facendo inoltre sedici su sedici in campionato. Numeri incredibili, folli, per una squadra che continua a macinare record. Sono 48 i punti in classifica su altrettanti disponibili, con un distacco dal secondo posto di ben 14 lunghezze.
Il girone d'andata si concluderà domenica, quando la Soccer Trani farà visita alla Virtus Palese, per chiudere l'anno solare nel migliore dei modi. Leggiamo un po' di statistiche, è sempre importante sottolinearne alcune: 1°posto in campionato, 16 partite disputate, 16 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 43 reti segnate (miglior attacco), 4 subite (miglior difesa). Una media di 2.7 gol a partita, semplicemente assurdo. Se considerassimo anche la Coppa Italia, i tranesi sono quasi qualificati in semifinale, non avendone persa neanche una.
Nella conferenza post-partita, è intervenuto mister Moscelli, evidenziano la prestazione dei suoi contro il Real Siti: «Ci tenevamo a regalare l'ultima vittoria casalinga dell'anno ai nostri tifosi. Nonostante un primo tempo sottotono, nella ripresa abbiamo dominato. Vittoria meritatissima. Becerri? Sono contentissimo, ha fatto una gran prestazione, come tutti. È difficile giudicare i singoli, bisogna complimentarsi con tutto il gruppo. Sarò ripetitivo, gli aggettivi sono terminati. Palese? L'obiettivo è chiudere il girone d'andata al meglio, per goderci le feste a punteggio pienissimo»
