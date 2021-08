Trani Triathlon Sprint 2021: il 4 e 5 settembre tra sport, solidarietà e ospiti illustri

«Mai così forte, mai così vincente, mai così speciale». Sono le parole con cui il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha definito la spedizione azzurra alle recenti Olimpiadi. L'Italia, infatti, ha salutato Tokyo 2020 con il record storico di medaglie: 40 (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), un posto nella top ten del firmamento agonistico mondiale e il primato di podi tra i Paesi dell'Unione Europea. Numeri e statistiche che danno profondità ai contenuti della missione in Giappone, connotandola con i crismi del successo. Di questa spedizione ha fatto parte anche, che. Con lei sarà inevitabile ripercorrere anche le tante emozioni sportive di questa incredibile estate e il futuro dello sport in Italia dopo le varie riforme. È un'Italia multietnica e integrata, con atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia e nati in tutti e 5 i continenti. Siamo saliti sul podio in 19 discipline. Gli atleti della Puglia hanno conquistato ben 3 ori e 2 argenti.(dai 6 ai 13 anni), valide per il circuito interregionale Zona SUD,. A seguire, l'evento di promozione per iled in particolare attento ad incrementare la partecipazione dei ragazzi con disabilità alle attività sportive,- da tempo sostenitrice di iniziative che includano giovani e meno giovani, con o senza disabilità, ad avere le stesse possibilità di accesso alla pratica sportiva, credendo nello sport come mezzo di integrazione e aggregazione e come unico strumento capace di abbattere barriere e di permettere di fare rete. Umbro Italia ha creduto fortemente fin dall'inizio in questo progetto caratterizzato dal connubio Sport e Solidarietà. L'iniziativa è stata messa in campo per far correre in pista bambini "speciali" assieme a bambini normodotati. Un unico e coeso gruppo con un duplice obiettivo: far praticare loro sport, che è salutare, e farli relazionare attraverso le varie discipline sportive., con inizio alle ore 11,00, la Gara Sprint (750 mt. di nuoto, 20 km. di bike, e 5 km. di corsa), valida per le categorie Youth B fino agli M75 per il Campionato regionale individuale "Silver". A seguire, la gara di Triathlon Giovanile (300 mt. di nuoto, 6 km. di bike, e 2 km. di corsa), valida per le categorie giovanili Youth A, Youth B e Juniores, come tappa del circuito interregionale Zona SUD.(Federazione Italiana Triathlon)Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 31 agosto.È possibile iscriversi entro la mezzanotte del 30 agosto 2021 per i "Kids" al seguente link: https://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20211358 per gli atleti Triathlon: https://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20211357 Per restare aggiornati: www.facebook.com/ASDTommasoAssi/