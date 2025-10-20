È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti»

: i tranesi con questo successo - l'ennesimo - si confermano, a pieno merito,alla classifica del campionato di Promozione, raggiungendo ventuno punti su altrettanti disponibili. Un avvio di stagione sensazionale, condito da sette vittorie su sette, dieci su dieci considerando anche la Coppa, con i tranesi con un piede e mezzo nei quarti di finale, dopo aver battuto, nel match d'andata, la Virtus Bisceglie.Dati alla mano, sono addiritturale reti realizzate sin qui, al netto di solamentesubite. Primo posto solitario, a più quattro dal San Marco, prossimo avversario. Il fattore che più sorprende è, però, lacon cui la Soccer Trani scende in campo ogni domenica, non concedendo praticamente mai nulla agli avversari.In quel di Corato, in virtù della capienza limitata del settore ospiti, sono stati oltread attendere, per tutti e novanta i minuti, e anche dopo, la squadra, per accoglierla a braccia aperte dopo il fischio finale. Un entusiasmo così, qui a Trani, non lo si vedeva da decenni, ed è tutto merito di unache, finora, ha mantenuto tutte le proprie promesse, a partire dai risultati sul campo e dall'impegno profuso anche e soprattutto al di fuori del rettangolo di gioco.Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister, analizzando il largo successo dei suoi firmato Fiorentino, Manzari, Colombo e Morra: «. Non c'è stata partita, abbiamo gestito, giocato e accelerato nel miglior modo possibile. Questi ragazzi hanno una qualità tecnico-tattica importante. Li ringrazio, sono stati splendidi. Il Corato era imbattuto, sin qui aveva fatto grandi prestazioni, ma noi abbiamo dimostrato il nostro valore. Cinismo? Non ho mai avuto problemi con i miei attaccanti.. Tifosi? C'è solo da dire grazie, a nome di tutti» Foto di Sergio Porcelli.