È una Soccer Trani formato Eccellenza: ecco tutta l’esperienza di Turitto e Fiorentino

Si scrive Soccer Trani, si legge ambizione, fame e voglia di conquistare una città: sinora non sono state disattese le aspettative sul conto della nuova società targata Luciano Pace che, nel giro di poche settimane, ha attaccato prepotentemente il mercato,: Morra, Manzari, Faliero, Longo, Antonacci, Colombo, e non solo. Nelle scorse ore si è potenziato ulteriormente l'organigramma a disposizione di mister Moscelli, con i tesseramenti diIl primo, proveniente dal Virtus Mola, è un centrocampista classe '88 che, nel corso della sua lunga carriera, ha avuto trascorsi nel professionismo, inclusa la Serie B con la maglia del Bari, società con cui esordisce nell'annata 06/07. Successivamente una lunga trafila in Serie C, in squadre blasonate come Pro Patria, Venezia, Fidelis Andria, Noicattaro e Martina Franca. Invece, in Serie D, ha vestito i colori del Bisceglie e del Bitonto. Fiorentino andrà a completare, con il suo carisma e la sua esperienza, il centrocampo biancazzurro, assieme a Longo e Faliero.La Soccer Trani tessera, come detto, anche, esterno classe '91 che, con la Promozione, centra ben poco. Il barese, nella scorsa stagione, ha stravinto il campionato di Eccellenza, oltre alla Coppa Italia, con il Barletta, società che disputerà la Serie D. Per lui si tratta di un dolce ritorno all'ombra del campanile, avendo già vestito la maglia della Fortis, in Serie D, e della Vigor, in Eccellenza. Il suo curriculum racconta anche di esperienze ad Ostuni, Molfetta e Canosa, oltre alle già sopracitate.La prossima settimana sono attesi inoltre, gli annunci di, entrambi difensori provenienti dal Virtus Mola, società dalla quale potrebbe arrivare anche Nicola Lucarelli, esterno/trequartista classe '04, autore di sei reti nell'ultimo campionato di Promozione. Si lavora anche per qualche riconferma, tra cui quelle di Rizzi e Pinnelli, protagonisti in positivo della stagione appena conclusa.