Soccer Trani
Calcio

È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città»

“Prossimi obiettivi? Vogliamo continuare a crescere, con umiltà, fame e disciplina”

Trani - mercoledì 26 novembre 2025 13.52
Il progetto Soccer Trani è decollato da appena sei mesi, eppure ne parlano già tutti, anche, e soprattutto, a livello nazionale. È oramai sotto gli occhi di chiunque il risultato conseguito dai tranesi o forse, dovremmo dire, la squadra più vincente d'Italia. Gli uomini di Pace infatti, per chi ancora non lo avesse capito, sono gli unici, dalla Serie A alla Promozione, ad aver vinto tutte le prime 16 gare della stagione, tra Campionato e Coppa Italia. La neo-società, inutile nasconderlo, è tra le più chiacchierate di questi giorni, nell'intero panorama calcistico del Paese, ed è tutto frutto di un progetto ambizioso, sostenibile, oserei dire visionario.

A dimostrazione di ciò, è intervenuto ai nostri microfoni Ignazio Di Lauro, vice-presidente della Soccer Trani, tra gli artefici di questo straordinario traguardo, culminato con l'attenzione dei media nazionali che, per una realtà di Promozione, significa moltissimo: «Sapevamo di aver costruito un progetto serio - esordisce Di Lauro - ma vedere una squadra di questa categoria finire sulle principali testate nazionali è qualcosa che va oltre ogni aspettativa. Sportitalia, FanPage, Il Corriere dello Sport e perfino profili social da milioni di follower come 'Chiamarsi Bomber' e 'Romanzo Calcistico', hanno raccontato del Trani. Tutto ciò è un riconoscimento al lavoro di gruppo che ha creduto sin da subito nella rinascita del calcio in questa Piazza»

Lunedì sera, durante la puntata di "Sportitalia - Mercato", il direttore, Michele Criscitiello, ha omaggiato la società tranese, in diretta tv nazionale dopo decenni, intervistando Alessandro Colombo: «È stato un momento storico. Il mio lavoro mi permette di avere relazioni importanti nel mondo dello sport, tra cui quella con Criscitiello, mostratosi direttamente disponibile. In poche ore, con lui e la redazione di Sportitalia, abbiamo organizzato il collegamento. Un'emozione che resterà per sempre ed una vetrina per tutta la Città»

Parlando di prossimo obiettivi da raggiungere, il vice-presidente commenta: «Il merito di queste 16 vittorie è innanzitutto della squadra e di mister Moscelli, che sta facendo un lavoro straordinario insieme allo staff. Vogliamo continuare a crescere, con umiltà, fame e disciplina. La classifica la guarderemo alla fine, non ci poniamo limiti, ma bisogna rimanere concentrati sul percorso»

Il traguardo appena raggiunto dalla Soccer Trani, oltre ad essere frutto di una società forte, di una squadra fortissima e di uno staff importante, è anche dell'intera cittadinanza: «Si, questo risultato appartiene a tutta la Città, tra cui le istituzioni e gli imprenditori che credono continuamente in questo progetto. Una menzione speciale va ai nostri tifosi, ci stanno supportando in maniera incredibile. È bello vedere che sempre più ragazzi stiano ritrovando quel senso di appartenenza ed orgoglio nel tifare Trani. È un percorso che stiamo facendo tutti insieme, passo dopo passo. Questa striscia di vittorie non è solo un traguardo sportivo: è il simbolo di un entusiasmo e di un senso di comunità che stanno crescendo in tutta Trani»
  • soccer trani
