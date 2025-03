Vittoria col brivido per la Soccer Trani: battuto il Troia 5-2

Al 'Sant'Angelo dei Ricchi' succede di tutto, ma alla fine, nonostante le molte difficoltà. Con questi tre punti,: nel pomeriggio sono infatti arrivati ottimi risultati dagli altri campi, con Lucera e Cosmano che si sono annullate sull'1-1. Pari anche per il Don Uva. In termini di classifica,Si affrontano Soccer Trani, in corsa per il quinto posto che significherebbe playoff, e il Troia, penultimo in campionato. Come prevedibile, mister Giangaspero si affida ad un 4-3-1-2 con Magnifico tra i pali, in difesa Rizzi, Elia, Sementino e Riondino. A centrocampo spazio a Dentamaro, Salvemini e Precchiazzi. Vitale sulla trequarti alle spalle di Piombarolo e Terrone.Al 5' occasione per la Soccer Trani: imbucata di Vitale per Terrone che serve al centro dell'area di rigore Piombarolo che però non impatta a dovere. Al 12' Salvemini di testa non riesce a colpire a dovere. Due minuti più tardi punizione dal limite di Vitale che termina di poco fuori. Dominio territoriale per i tranesi che però non riescono a sbloccare il match. Al 29' Terrone si divora la rete del vantaggio, spedendo alto da pochi passi. Un minuto più tardi destro tagliente ancora di Vitale che termina di poco al lato.. Tre minuti più tardi rete del raddoppio annullata a Terrone per fuorigioco.. Al 45+1 Dentamaro ci prova su punizione, respinta in corner. Si va a riposo sull'1-1.Al 51' tiro-cross insidioso di Vitale che termina di poco fuori. Due minuti più tardi ci prova Piombarolo che di testa spedisce alto. Al 56' cross di Salvemini per Terrone ma il suo mancino è troppo debole per impensierire il portiere del Troia.Al 67' la Soccer recrimina un calcio di rigore per fallo ai danni di Piombarolo, ma l'arbitro lascia correre. Al 75' sinistro dal limite di Binetti che sorvola la traversa.Il match non regalerà ulteriori emozioni: Soccer Trani batte il Troia 5-2.