Vittoria sofferta per il Trani contro un indomito San Severo: Negro e Mazzilli firmano il 2-1 al Comunale

: Pellegrino, Colella, Vulpis, Fanelli (41'st Schirizzi), Bartoli, Antonacci, Ceglie, Mazzilli (38'st Strambelli), Moussa, Negro, Caruso (45'st Muciaccia) All. Sisto: Domingo, Rubino, D'Angelo, Partipilo, Galullo, Dinielli, Villani (42'st Santos), Dell'Aquila (32'st Morra A.), Galetti, Kone (23'st Fantasia), Morra C.: Losapio di Molfetta: 9'pt Negro, 18'st Mazzilli, 34'st rig. VillaniIl Trani ritorna a giocare fra le mura amiche dopo due gare consecutive disputate in trasferta: al Comunale è di scena il San Severo, fanalino di coda del torneo ma reduce da tre successi.Su un terreno più gibboso del solito sono i biancazzurri a rendersi immediatamente pericolosi con Moussa che sgattaiola sulla sinistra servendo al centro un invitante assist che nessun compagno riesce a sfruttare. Il punteggio si sblocca al 9' grazie ad una splendida conclusione al volo di Negro dal limite che si insacca all'angolino basso alla sinistra di Domingo. I ragazzi di Sisto creano nuovamente scompiglio nella retroguardia dauna allorquando Caruso dal fondo appoggia a Moussa il quale è clamorosamente anticipato da Rubino. Gli ospiti si affacciano dalle parti di Pellegrino con una combinazione tra Galetti e Morra (tentativo a lato), con un'inzuccata di Morra da angolo che sfiora la traversa e soprattutto mediante una botta ravvicinata di Dinielli respinta a fatica dall'estremo locale.In avvio di ripresa è Moussa a lambire il montante dalla distanza, dall'altro Villani accarezza il pareggio tuttavia negato da un provvvidenziale salvataggio di Vulpis. La pressione dei foggiani, autori di una prestazione degna di nota, produce anche il fendente da posizione defilata di Morra che costringe Pellegrino alla parata in due tempi. La famigerata legge del calcio colpisce al 18' premiando la capacità di soffrire della Vigor: Negro prende palla dalla propria difesa, avanza seminando gli avversari fino all'ingresso dell'area dauna per poi imbeccare l'accorrente Mazzilli che incrocia imparabilmente sul secondo palo; marcatore e compagni di squadra festeggiano con i presenti una rete giunta al termine di un'azione ben orchestrata.Il San Severo non smarrisce la bussola e, infatti, spaventa la porta tranese mediante le conclusioni di Dinielli e Rubino che costituiscono il preludio al contestatissimo episodio accaduto al 34': l'incerto Losapio di Molfetta (la cui direzione scontenta entrambe le contendenti) decreta tra lo stupore generale un penalty per gli ospiti che Villani trasforma spiazzando l'estremo biancazzurro. L'Alto Tavoliere intravede la possibilità di raggiungere il 2-2 gettandosi disperatamente all'arrembaggio: Villani chiama il numero uno adriatico a smanacciare un velenoso diagonale mentre Morra centra la traversa con una poderosa sassata.I padroni di casa usufruiscono di immense praterie nelle quali si inserisce Negro che sfiora il tris (Domingo è abile a deviare in corner), il risultato non varia più ed al triplice fischio si registra solamente l'indegna baruffa procurata dal massaggiatore sanseverese che surriscalda gli animi in campo al punto da obbligare le forze dell'ordine all'intervento. I momenti di tensione, tra l'altro, non sono adeguatamente gestiti dalla terna arbitrale che palesa ulteriormente la propria incompetenza.Nel prossimo turno il Trani si recherà sul sintetico di Ugento al cospetto dell'immediata inseguitrice, ossia la quarta forza del campionato: si tratta di un autentico scontro diretto in chiave terzo posto che attualmente non consentirebbe la disputa dei playoff (Corato a +12), spareggi divenuti più lontani per il Barletta 1922 che perde terreno facendosi rimontare in extremis dalla rediviva Fortis Altamura.In sala stampa mister Sisto rimarca quanto sia stato difficile ottenere il successo: «La settimana è stata travagliata dal punto di vista logistico, inoltre mancavano ben sette titolari tra cui l'asse centrale formato da Campanella, Dentamaro e Picci. Vittoria dell'orgoglio e dell'attaccamento ai colori sociali».Molfetta 57Corato 53Trani (-3) 41Ugento 40Barletta 38Audace Barletta 34Vieste 33Unione Bisceglie 31Martina (-1) 28Gallipoli 28Otranto 27Orta Nova 26Fortis Altamura 25Deghi 25San Marco 19San Severo 18