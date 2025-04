Cinghiale a bordo: passeggero insolito su una Vespa a Trani

Nelle campagne tranesi si sono già avvistati lupi, volpi e altri animali selvatici, ma questa volta l'avvistamento ha dell'incredibile: un cinghiale a bordo di una Vespa, trasportato da un signore che si aggirava per le strade del quartiere Capirro.Purtroppo, l'animale giaceva senza vita sul motoveicolo, mentre il guidatore, con molta nonchalance, girava per la campagna tranese come se fosse normale portarsi la carcassa di un cinghiale su una Vespa. In realtà non si sa da dove provenga l'animale, né chi sia il signore alla guida del motore. Tuttavia, in pochi, tra chi ha visto questa scena, dimenticheranno l'immagine grottesca di un cinghiale a bordo di una Vespa.