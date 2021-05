17 milioni di euro alla caserma Lolli Ghetti di Trani

Lima: «Un ringraziamento agli onorevoli di Fratelli d’Italia della commissione Difesa per l’impegno profuso»

«La Caserma "Lolli Ghetti" di Trani rientrerá nel programma di ammodernamento dell'Esercito Italiano, infatti, nell'ambito della Programmazione Infrastrutturale Scorrevole sono previsti grandi investimenti nel periodo 2021-2029 di circa 17 milioni di euro per la caserma della nostra città». Ad annunciarlo Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di FdI.«Un ringraziamento agli onorevoli di Fratelli d'Italia della commissione Difesa per l'impegno profuso e per questo risultato di cui sicuramente beneficerà il nostro territorio».