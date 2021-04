A Luna di Sabbia Loreta Minutilli e il suo "Quello che chiamiamo amore"

Sabato 17 aprile, alle ore 18;30, si svolgerà la presentazione "Quello che chiamiamo amore" di Loreta Minutilli, romanzo edito dalla Nave di Teseo e ambientato in Puglia, sulla pagina Facebook della Libreria Luna di Sabbia.L'evento online è a cura di Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni", in collaborazione con l'Assessorato alle culture di Trani e la Libreria Luna di Sabbia. La giovane scrittrice biscegliese ma con radici tranesi già finalista premio Campiello e premio Italo Calvino vincitrice premio Proust appena quattordicenne con il suo Elena di Sparta tradotto in diverse lingue e miglior romanzo storico italiano (premio città di Como) è diventata un caso letterario con il plauso di Eva Cantarella. Neolaureata in astrofisica e cosmologia, Loreta Minutilli ci parla dei complessi rapporti che regolano una lunga relazione uomo-donna da un punto di vista maschile, il male gaze. Loreta Minutilli è anche fondatrice di una rivista letteraria giovane dinamica ma con echi evocativi della rivista tedesca Simplicissimus, Il rifugio dell'Ircocervo."Il Rifugio dell'Ircocervo la cui giovanissima redazione si è rapidamente imposta come importante punto di riferimento per la critica letteraria" scrive Vanni Santoni del "Corriere Fiorentino".Introduce Anna Maria Minutilli, presidente Archeoclub sede di Trani. Modera Francesca Zitoli, assessore alle culture di Trani e docente di lettere.