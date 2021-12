A Natale puoi, ritorna il tradizionale concerto bandistico dell'associazione Il Preludio

L'Associazione Musicale Culturale Il Preludio, in occasione delle festività natalizie, organizza la sua XII edizione di "A Natale puoi!".Giovedì 23 dicembre 2021, alle 18.00 con partenza dal piazzale De Amicis, giro musicale per le vie della città di Trani con il Complesso Civico Bandistico Città di Trani.Alle ore 20-30 Concerto a Piazza Libertà con la PreludiOrchestra che eseguirà brani classici natalizi tradizionali arrangiati e diretti dal M° Romolo Anastasia (Presidente dell'Associazione) con la partecipazione di Michele Anastasia (sax e clarinetto), Francesco De Mango (organo), Andrea Cristiano (sax), Giulia Marzano (oboe), Savino Vurchio (basso).In tale circostanza, sempre in Piazza Libertà, contestualmente al Concerto, ci sarà la raccolta-fondi Un futuro per Raffaele, dedicata e devoluta a Raffaele Lavacca per lacquisto delle protesi gambali.Si ringraziano per l'adesione e per la collaborazione tutti i commercianti partecipanti all'evento, la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, lAssociazione di Categoria Unibat e il suo Presidente Savino Montaruli, A.S.D. MDM Studio della professoressa Mariagrazia Miriello, Trani Soccorso e l'Eurorchestra da Camera di Bari diretta dal M° Francesco Lentini ed Angela Montemurro.Tutta la cittadinanza è invitata, raccomandando, altresì, il rispetto delle regole della distanza di sicurezza insieme alluso della mascherina.