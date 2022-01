A Nazareth, durante l'Angelus presieduto da don Natale Albino, si è pregato per la nostra Arcidiocesi

"Nell'Angelus che ho presieduto nella Santa Casa di Nazareth, - dichiara Don Natale - si è fatta menzione e si è pregato anche per la nostra Arcidiocesi, legata da secoli al titolo di questa città": ieri don Natale Albino ha presieduto l'Angelus nella Santa Casa di Nazareth, "dove la Vergine Maria ha ricevuto l'annuncio dell'Angelo e dove il Verbo si è fatto carne"."Pregherò per tutti voi - aveva preannunciato il sacerdote tranese, Segretario della nunziatura Apostolica in Israele - in particolare per la mia cara Arcidiocesi di Trani- Barletta-Bisceglie e Nazareth, legata da secoli a questa città speciale. Dopo il 1291, quando gli invasori musulmani del Sultano Baybars distrussero tutti gli edifici cristiani e cacciarono via i cristiani, questi ultimi trovarono rifugio anche in Puglia. Tra questi, l'Arcivescovo di Nazareth e i suoi successori si stabilirono a Barletta, fino al XIX sec. Nel 1828 Papa Leone XII ha affidato il titolo di Arcivescovo di Nazareth a tutti i successori dell'Arcivescovo del luogo. Ecco perché la nostra Arcidiocesi conserva oggi questo singolare titolo". Come per tutte le celebrazioni in Terra Santa, è possibile seguire l'Angelus sul canale Youtube del Christian Media Center (https://youtu.be/bNpOe7ilrv8, da cui abbiamo tratto le immagini)