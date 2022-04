A Trani arriva "Sbriciola", un'attrezzatura per la triturazione degli imballaggi in vetro

Amiu S.p.A. e Comune di Trani mettono a disposizione degli operatori commerciali un'attrezzatura per la raccolta e la triturazione degli imballaggi in vetro. L'iniziativa, già avviata in fase sperimentale, consente alle utenze non domestiche (food) di richiedere ad Amiu S.p.A., in comodato d'uso gratuito, un'attrezzatura denominata "Sbriciola".Gli imballaggi in vetro saranno ridotti sino ad essere polverizzati e recuperati. Grazie a "Sbriciola" gli operatori commerciali che aderiscono all'iniziativa potranno ottenere la riduzione volumetrica del vetro e, di conseguenza, un miglior impatto nella gestione della raccolta del vetro nonché benefici logistici con una riduzione degli spazi occupati.L'attrezzatura per la raccolta e la triturazione degli imballaggi in vetro "Sbriciola", sarà collocabile presso gli esercizi commerciali previa richiesta e sino ad esaurimento del numero di attrezzature disponibili. È possibile consultare la manifestazione di interesse a questo link Per qualsiasi informazione è possibile contattare Amiu S.p.A. al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it oppure tramite Facebook alla pagina Amiu Trani tramite il sito internet www.amiutrani.it.