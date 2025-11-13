Caritas Trani
Caritas Trani
Religioni

A Trani-Barletta-Bisceglie la IX Giornata Mondiale dei Poveri

Due giorni di eventi Caritas (15-16 novembre) sul tema "Sei tu, mio Signore, la mia speranza"

Trani - giovedì 13 novembre 2025 Comunicato Stampa
La comunità diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie si prepara a vivere la IX Giornata Mondiale dei Poveri, appuntamento voluto da Papa Francesco per rinnovare l'impegno di carità e vicinanza verso gli ultimi. Il tema scelto per quest'anno, tratto dal Salmo 71,5 – "Sei tu, mio Signore, la mia speranza" – invita a riscoprire nella fiducia in Dio la forza che sostiene ogni gesto di solidarietà.

La due giorni di eventi inizierà sabato 15 novembre 2025 con un Open Day nelle sedi della Caritas delle cinque zone pastorali per mettere a disposizione del pubblico informazioni e far conoscere le proprie attività, facilitando la valutazione e l'orientamento dei visitatori. Sarà possibile visitare gli ambienti, incontrare i volontari, le attività caritative della Caritas e l'armonia di amore e di fratellanza che si vive.

In particolare, sempre il 15 novembre, nella sede della Caritas diocesana di Barletta, via Manfredi 45/47, a partire dalle ore 8.45, sarà possibile incontrare operatori e volontari, ricevere informazioni sui servizi e accedere a visite mediche gratuite grazie alla collaborazione di medici specialisti nelle aree di cardiologia, controllo colon-retto, urologia, dermatologia, tiroide, visite mediche generiche, screenning demenza e Alzheimer. La giornata culminerà alle ore 16.00, con il pranzo per i poveri presso la mensa di via Cialdini 62, momento di condivisione e fraternità aperto alla cittadinanza.

Il programma proseguirà domenica 16 novembre 2025 nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Barletta. Dopo l'accoglienza alle ore 9.00 e le testimonianze, porteranno il loro saluto: mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie; il diacono Ruggiero Serafini, direttore della Caritas diocesana; dott. Cosimo Cannito, sindaco di Barletta; dott.ssa Tiziana Dimatteo, Direttore Generale ASL BT; dott. Lorenzo Chieppa, Coordinatore Caritas della zona pastorale di Barletta.

Seguiranno alcune testimonianze e, alle 11.30, la santa messa presieduta da mons. D'Ascenzo, seguita, alle 13.00, da un pranzo comunitario che riunirà poveri, volontari e istituzioni in un clima di gioiosa fraternità.
La Giornata Mondiale dei Poveri è stata istituita da Papa Francesco nel 2016, con l'intento di richiamare l'attenzione sulla povertà e sull'importanza della solidarietà. Si celebra ogni anno nella XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, che precede la solennità di Cristo Re. Questa giornata è un'opportunità per riflettere su come la povertà sia al centro del messaggio evangelico e per incoraggiare le comunità a impegnarsi attivamente nella lotta contro la povertà.
Arcidiocesi - Trani-Barletta-Bisceglie la IX Giornata Mondiale dei Poveri
Arcidiocesi - Trani-Barletta-Bisceglie la IX Giornata Mondiale dei Poveri © Credits
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
Chiesa ed IA: a Trani inizia il percorso diocesano su "L'Intelligenza del Cuore" Chiesa ed IA: a Trani inizia il percorso diocesano su "L'Intelligenza del Cuore" Organizzati tre incontri formativi presso la Parrocchia San Magno per affrontare la "catastrofe educativa" e il nuovo campo di missione digitale
Trani in Festa: l'08 novembre Ordinazione Presbiterale per i Diaconi Michele Pio Castagnaro e Francesco Paolo Pellizzieri Trani in Festa: l'08 novembre Ordinazione Presbiterale per i Diaconi Michele Pio Castagnaro e Francesco Paolo Pellizzieri Sabato alle ore 16:00, la solenne celebrazione in Cattedrale presieduta dall'Arcivescovo Mons. D’Ascenzo, preceduta dalla veglia di preghiera diocesana
"Parole Trappola": a Trani un incontro per educare i giovani al rispetto e alla responsabilità nelle relazioni "Parole Trappola": a Trani un incontro per educare i giovani al rispetto e alla responsabilità nelle relazioni Torna il progetto "Semi di legalità" (MSAC) . Appuntamento il 13 novembre in Parrocchia Spirito Santo
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando L'Arcivescovo D'Ascenzo invia il messaggio di benedizione al summit sulla mistica coratina
XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani Oggi presso la Parrocchia San Magno dalle ore 09:00
“Io sono una missione”: a Trani la partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana “Io sono una missione”: a Trani la partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana Stasera alle 20:00 presso la Parrocchia Angeli Custodi
L'Arcidiocesi di Trani organizza il Convegno Pastorale Diocesano: "Io sono una missione" L'Arcidiocesi di Trani organizza il Convegno Pastorale Diocesano: "Io sono una missione" Appuntamenti dal 17 al 21 ottobre guidati dall'Arcivescovo D'Ascenzo e da padre Albanese
La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire Oggi l'iniziativa per il quotidiano cattolico con una pagina speciale. L'Arcivescovo: "Uno sguardo di speranza sulla storia"
Rocco Cardilli nominato segretario provinciale NPSI BAT
12 novembre 2025 Rocco Cardilli nominato segretario provinciale NPSI BAT
Grimaldi (Lega): «Verde pubblico abbandonato e fondi fermi: vent’anni di centrosinistra tra propaganda e incuria»
12 novembre 2025 Grimaldi (Lega): «Verde pubblico abbandonato e fondi fermi: vent’anni di centrosinistra tra propaganda e incuria»
Fitto casa 2025, il Mcl Trani incalza il Comune: «Basta ritardi, si pubblichi il bando» 
12 novembre 2025 Fitto casa 2025, il Mcl Trani incalza il Comune: «Basta ritardi, si pubblichi il bando» 
Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro
12 novembre 2025 Disagi sulla SS16bis, traffico in tilt in direzione nord: uscita obbligatoria a Trani Centro
Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani
12 novembre 2025 Lavori alla Pertini, seggi trasferiti alla Beltrani
L'incontro "Truffe? Mica Scemi! " a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe
12 novembre 2025 L'incontro "Truffe? Mica Scemi!" a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe
Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia "
12 novembre 2025 Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia"
Addio a Guido Di Leone: la chitarra delicata e autorevole del Jazz Pugliese si spegne a 61 anni
11 novembre 2025 Addio a Guido Di Leone: la chitarra delicata e autorevole del Jazz Pugliese si spegne a 61 anni
Nuove strisce blu a Trani: divieto di fermata temporanei per segnaletica
11 novembre 2025 Nuove strisce blu a Trani: divieto di fermata temporanei per segnaletica
Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio " a Trani un incontro sul benessere psicofisico
11 novembre 2025 Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.