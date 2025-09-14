A Trani i più piccoli “imparano a pedalare”

Formare i più piccoli per insegnargli un corretto uso di uno dei mezzi più green, salutari e, perché no, anche comodi di cui disponiamo. Potremmo riassumere cosìil Corso di avviamento all'uso della bicicletta per ragazzi dai 5 ai 14 anni, tenutosi ieri, sabato 13 settembre, presso Piazza Plebiscito.Delle finalità del corso, ove i protagonisti assoluti sono stati i più piccoli, ce ne ha parlato, presidente FIAB Trani Mò pedala aps: «Fondamentale insegnare ai bambini sin da piccoli l'importanza di pedalare, col crescere non potranno farne a meno. Noi come Federazione Italiana Ambiente Bicicletta promuoviamo l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto. A livello locale, con la Tommaso Assi, di cui il nostro vicepresidente Alessandro Botta è coach del triathlon dei giovani, abbiamo la fortuna di poter insegnare le basi del ciclismo. La bici ti porta ovunque e in tutta libertà, vorremmo sensibilizzare su questo», spiega Caputo, che poi riserva un pensiero alle piste ciclabili cittadine: «Servirebbe il PUMS, il piano urbano mobilità sostenibile, perché anche se abbiamo la ciclabile del lungo mare, non è possibile averne solo una, e avere poi tanti tratti disuniti e sparsi per la città. Servirebbero anche parcheggi – park and ride – e su Trani non ne abbiamo»."Bicicletta come mezzo green e opportunità" ma è sempre così? - il presidente di Mò pedala parla anche della differenze tra bici muscolari ed elettriche e di come le seconde, se incontrollate, risultino un pericolo: «La bicicletta muscolare è la bici originale. La bici elettrica a pedalata assistita potrebbe servire ad incentivare i più pigri a fare i primi passi in bici. Tuttavia bicilette con acceleratore e pedale sono illegali se non hanno la targa e se non hanno assicurazione RC, purtroppo però se ne vedono molte».L'evento è culminato con la premiazione dei numerosi piccoli partecipanti, alla presenza dellae dell'Assessore, che del pomeriggio di sport e apprendimento parla così: «Ritengo che sia fondamentale insegnare ai nostri ragazzi il corretto uso delle biciclette e dell'osservanza del codice. È una questione sicuramente di sicurezza per loro stessi e per gli altri ma è soprattutto una modalità per inculcare loro il rispetto delle regole e devo dire che quest'anno, come anche l'anno scorso, ci sono state tantissime adesioni, i genitori hanno sentito il desiderio, la voglia e la necessità per i loro figli di imparare affinché possano percorrere strade e piste ciclabili in assoluta sicurezza».