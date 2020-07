A Trani in arrivo "Corsia preferenziale": esperienza di servizio e carità per la città

"CorSia preferenziale" è il titolo dell'esperienza di servizio e carità che la Pastorale Giovanile della città di Trani sta organizzando. L'evento si svolgerà nella prima settimana di agosto (3-7 Agosto) e si rivolge ai giovani dai 18 anni in su, universitari, lavoratori, curiosi, credenti e perché no, anche non credenti."L'obiettivo è quello di aiutare i giovani a scegliere di fare qualcosa di utile per la nostra città" dicono gli organizzatori coordinati da don Michele Caporusso, "l'intento è sensibilizzare i giovani al servizio e alle opere di bene che possono assumere diverse sfaccettature".In effetti il bene è un valore universale che travalica il tempo, lo spazio e accomuna tutte le età, tutte le ideologie e tutte le religioni. I giovani saranno chiamati a vivere, in forma di camposcuola semi residenziale, cinque giornate in cui al mattino ci saranno dei servizi da svolgere e dopo la consumazione del pranzo insieme ci saranno dei laboratori e delle testimonianze. In serata tutti a casa. Per i servizi, i ragazzi si alterneranno ogni giorno tra visita ad ammalati e anziani, servizio mensa cittadino, pulizia delle spiagge e finanche servizio radiofonico streaming.Il servizio web radio accompagnerà questa nuova iniziativa nelle cinque ore del mattino alternando testimonianze, musica e curiosità: "L'idea è quella di accompagnare gli spostamenti dei partecipanti all'evento fino all'ora del pranzo, e di permettere a chiunque di seguire questa iniziativa sintonizzandosi sulle nostre frequenze in ogni momento, mentre si lavora o ci si reca in ufficio, mentre si corre o si sta al mare, ecc.""Non potendo vivere esperienze estive classiche - continua don Michele - a causa della recente pandemia, abbiamo pensato a una forma in cui poter garantire qualcosa di utile e formativo per tutti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anticovid previste".Già da questo momento sono aperte le iscrizioni attraverso un form digitale per ottenere il quale bisogna collegarsi ai profili social della Pastorale Giovanile di Trani dove è possibile richiedere ulteriori informazioni:Facebook - Pastorale Giovanile città di TraniInstagram: tranipg_official