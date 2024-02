A Trani la mostra "Un diario per non dimenticare": la visita delle istituzioni

Social Video 1 minuto Prosegue la mostra su Anne Frank di Fondazione S.E.C.A al Polo Museale

Prosegue la mostra su, "allestita alnell'ambito delle iniziative per il ricordo della Shoah. L'iniziativa è organizzata dalla., la quale ha scelto come simbolo di questa giornata la figura più emblematica per rappresentare laIeri anche le istituzioni hanno visitato la mostra. Erano infatti presenti, oltre al direttore di S.E.C.A, cavalier, il comandante regionale della Guardia di Finanza Puglia,, il comandante della Guardia di Finanza Bat,, il comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Trani,, il Prefetto Bat,e il Procuratore di Trani,La mostra fotografica, allestita nella corte del polo museale diocesano, è suddivisa in quattro sezioni tematiche: l'infanzia, la famiglia, il Diario Kitty e "Dal Rifugio alla Deportazione".Da corollario alla Mostra c'è l'esposizione di diverseappartenenti al "Museo della macchina per scrivere" della Fondazione S.E.C.A., utilizzate nella II Guerra Mondiale. Oltre alla "Erika mod. 5"stesso modello utilizzato da Otto Frank, alla "Olivetti M40 KR" e alla "Olympia modello Robust" utilizzata dalle SS, è in esposizione anche la famosissima "Enigma", concessa per l'evento dal Comando Regionale Puglia - Guardia di Finanza Bari.La "" è la macchina cifrante che ha tenuto a lungo in scacco le forze alleate durante la seconda guerra mondiale, un mito nel campo della crittografia. Concepita in Germania al termine della prima guerra mondiale, realizzata e prodotta nel 1923 in una versione primitiva commerciale e successivamente adottata dalle forze armate tedesche in varie versioni civili e militari, era una evoluzione elettromeccanica del Disco di Jefferson. In seguito al secondo conflitto mondiale, la "Enigma" è stata utilizzata dalla