A Trani la presentazione del libro Frammenti di Murgia

Dopo il primo evento rimandato per maltempo, Legambiente Trani e Luna di sabbia Ubik Trani tornano a presentare la nuova rassegna di presentazione di libri "Esce Trani Social Street - Books".Sarà presentato il libro "Frammenti di Murgia" attraverso un dialogo con gli autori Chiara Cannito e Filippo Tito, modera la scrittrice Barbara Buttiglione.L'evento rientra nel progetto European Solidarity Corps Trani Social Street, finanziato dall'Unione Europea, con partner Città di Trani.Il progetto è finalizzato a rigenerare gli spazi abbandonati o degradati della città ed ha come obiettivo quello di trasformare strade e piazze in veri e propri luoghi di aggregazione ed espressione artistica.L'evento sarà preceduto da un clean-up itinerante con volontari, cittadini e residenti.L'appuntamento per venerdì 13 alle ore 19.