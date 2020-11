A Trani la prima edizione del concorso nazionale di poesia Turenum

Il primo dicembre parte la Prima Edizione del Concorso Nazionale di Poesia Turenum. L'iniziativa nasce da una passione del poeta tranese Giuseppe Laurora e dall'iniziativa del Dott. Domenico Corraro in collaborazione con l'agenzia editoriale tranese Letteral - Mente della Dott.ssa Francesca Corraro e l'Associazione Accademia Legge con l'aiuto del PresIdente Avv. Mariateresa Elena Povia e i suoi referenti-responsabili di Trani e Milano, Dott.ssa Francesca Corraro e Dott. Massimiliano Prati.Il poeta Giuseppe Laurora, sostiene che la poesia sia una delle arti che fanno bene all'anima e, in questo difficilissimo periodo storico di guerra al virus, dove il Covid 19 ha portato via i nostri cari, lo spirito poetico è una cura per la mente. Il concorso pertanto, continua Giuseppe Laurora, darà voce a tutte quelle anime che abbiamo voglia di esprimere il proprio mondo interiore . Il Dott. Domenico Corraro, da poco nominato Presidente Onorario di WikiPoesia, ha espresso la sua grande soddisfazione per il progetto e si dice contento per aver sostenuto la passione di Laurora, che ha rappresentando il punto di partenza per promuovere la cultura partendo dalla città di Trani.La cultura, continua il Dott. Domenico Corraro, consente a chiunque di potersi elevare e comprendere, altresì, il bello di un'opera, di una poesia come in questo caso. Per chi volesse partecipare al Concorso Nazionale di Poesia Turenum può visitare la pagina Facebook Turenum o cliccare sul link dell'agenzia editoriale Letteral - Mente.