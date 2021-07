A Trani la scrittrice Caterina Soffici e il suo "Quello che possiedi"

Per la Rassegna Trani T'incanta, domenica 25 luglio, ore 19:00, all'aperto nello spazio antistante la libreria Luna di sabbia Ubik, via Mario Pagano 193, Caterina Soffici presenta il suo ultimo romanzo, Quello che possiedi (Feltrinelli). È la storia della contessa Clotilde Brunori Princi, ottantadue anni, algida, elegante, impeccabile ed eccentrica, nonostante l'età e la malattia. Olivia, sua figlia, è in piena crisi di mezza età: vegetariana, ossessionata dalla forma fisica, corre per non pensare al rapporto traballante con il marito e alla propria vita intrappolata in un vicolo cieco. Quando in una mattina di autunno Clotilde sparisce da Villa del Grifo, la dimora sulle colline di Firenze che appartiene da secoli alla famiglia, nessuno sa spiegarsi il perché.Introduce e coordina Vito Santoro.Caterina Soffici è nata nel 1965 a Firenze. Vive tra Londra e un paese sulle Alpi della Val d'Aosta. È editorialista de La Stampa, collabora con Tuttolibri e Vanity Fair. Per Feltrinelli ha pubblicato Ma le donne no (2010), Italia yes Italia no (2014) e il romanzo Nessuno può fermarmi (2017). Tiene corsi di scrittura al Ministry of Stories, il laboratorio di East London per bambini e ragazzi di ambienti svantaggiati, dove si lavora sulla creatività, il racconto e la memoria.