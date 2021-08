A Trani la tappa di "Tampon Tax Tour" per sensibilizzare circa l'abbattimento dell'Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili

Martedì 24 agosto farà tappa a Trani il "Tampon Tax Tour" organizzato dalla consigliera comunale di Firenze Laura Sparavigna con l'associazione "Tocca a Noi".Il "Tampon Tax Tour" è un viaggio attraverso tutta Italia, partito a metà luglio da Firenze, con un duplice obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica e il Governo nazionale ad abbattere l'aliquota IVA al 22% sui prodotti igienico-sanitari femminili, che ancora oggi vengono considerati beni non di prima necessità ed inoltre, a mappare il territorio e le attività di Comuni e Regioni che, su esempio del Comune di Firenze, sono scesi in campo.La campagna #StopTamponTax, che ha preso il via nel 2016 grazie all'attivismo di esponenti politici e di associazioni come "Onderosa" che ha raccolto oltre 600.000 firme, vede quindi un nuovo e speriamo definitivo slancio questa estate.Durante la tappa della BAT, gli amministratori locali racconteranno cosa hanno fatto o stanno facendo per fare propria questa battaglia politica e culturale, di civiltà e di uguaglianza, resa ancora più importante dal divario economico di genere esistente che la crisi economico-sanitaria attuale ha acuito. Gli stessi firmeranno simbolicamente un Manifesto che poi sarà consegnato ai parlamentari a Roma durante l'ultima tappa, con l'obiettivo di chiedere un emendamento risolutivo nella prossima legge di bilancio.La tappa nella BAT è stata promossa dai consiglieri comunali Federica Cuna (PD Trani) e Peppo Ruggieri (Bisceglie). Gli organizzatori salutano con entusiasmo questa nuova tappa della campagna "Tampon Tax Tour" e, insieme a tanti amici amministratori della nostra provincia, sono al fianco di chi vuole portare l'attenzione a livello simbolico, ma anche concreto, su un tema fondamentale per la parità di genere.L'appuntamento è per il 24 agosto alle ore 19 presso la terrazza Barbayanne a Trani. Le Cittadine ed i cittadini tutti sono invitati.