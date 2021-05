A Trani Massimo Carlotto e il suo "E un altro inverno verrà"

Mercoledì 19 maggio, ore 18:30, la libreria Luna di sabbia ospita da remoto la presentazione del nuovo romanzo di Massimo Carlotto "E un altro inverno verrà" (Rizzoli). È la storia di Bruno Manera e Federica Pesenti.Una coppia felice, almeno in apparenza. Lui è un ricco cinquantenne, lei di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori della "valle", operoso distretto del Settentrione dove dominano i maggiorenti, l'élite dei capitani d'industria che ha costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del profitto per pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza di Federica, Bruno accetta di trasferirsi in paese, varcando la frontiera invisibile della provincia profonda. Ma quando Manera comincia a subire una serie di gravi atti intimidatori, la situazione precipita. Ad aiutarlo c'è solo Manlio Giavazzi, un vigilante dalla vita sfortunata, convinto che certe faccende vadano risolte tra paesani.Conversa con l'autore Vito Santoro.L'incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della libreria Luna di sabbia e della rivista Lettera Zero anche per i non iscritti al social network.