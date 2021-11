A Trani mostra d'arte del giovane pittore Francesco Polazzi

Venerdì 5 novembre ore 19.30, presso la Gallery di Floating Flame (Trani, via Attilio Gisotti 1), sarà ospite F. Polazzi, giovane pittore di origini emiliane, le cui opere sono un assemblaggio pop, street e post-moderno che tendono a tanto a creare un proprio linguaggio formale e sensibile quanto a reinterpretare artisti riconosciuti come capisaldi dalla storia dell'arte.Nella mostra, dal titolo "Scorci Tranesi", verranno esposti dipinti rappresentativi del nostro territorio, reinterpretati da questo talentuoso artista riconosciuto a livello internazionale.Biografia:Dopo essersi laureato in Lettere e Filosofia a Bologna, nel 2012 si trasferisce a Birmingham, in Inghilterra, dove inizia a dipingere e consegue un Master in Fine Arts. Negli anni successivi espone in diverse città Europee; - tra le quali Parigi, Madrid, Londra, Mainz e Oslo - ed in mostre collettive in America - Chicago e Miami.Tornato in Italia nel 2016, espone a Roma, Milano, Birmingham, Modena, Faenza, Mantova e Bologna.Lavora nel suo atelier Laboratorio 155 in via Turati a Bologna - come pittore, curatore e direttore artistico. Nel settembre 2019 inizia un nuovo percorso iscrivendosi alla Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche all'Università di Bologna.Con parole sue: "Creare un'opera d'arte, se così si può dire, è portare ad emersione tanti modi di sentire, tante prospettive, tanti layers, strati - tentando inutilmente di tenere insieme le contraddizioni in un assemblaggio, uno spazio chiuso - apparentemente chiuso, perchè nella realtà, quello spazio cambia ogni volta che lo guardiamo; ed in questo sta il segreto dell'opera d'arte che non ci fa stancare, nel suo avere ogni volta qualcosa di nuovo da dire, nel non lasciarsi mai definire del tutto eppure rimanere- essere tanto reale e materica".