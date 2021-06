A Trani partito il piano emergenza caldo

Ha preso avvio il 28 giugno il Piano Emergenza Caldo. Si tratta di uno degli interventi garantiti dal servizio di pronto intervento sociale (PIS) di Trani e Bisceglie, attivato in vista delle ondate di calore che si stanno già verificando durante questa stagione estiva e che potrebbero creare difficoltà a cittadini particolarmente vulnerabili, anziani soli o persone sole con patologie. Pertanto, l'Ambito Territoriale Trani-Bisceglie in collaborazione con la Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani e Trani S.O.S., che gestiscono il pronto intervento sociale, garantirà dei servizi di sollievo e sostegno in favore dei cittadini segnalati dai servizi sociali ovvero dalla rete formale e informale del territorio.Le azioni sono rivolte a:- Anziani soli ultra 70enni non autosufficienti in situazione di disagio socio-economico;- Nuclei familiari a rischio, con segnalazione dei servizi sociali professionali;- Gravi situazioni di indigenza per persone sole in situazioni di carenza o assenza di aiuti significativi, parentali o della rete informale;- Senza fissa dimora.Sarà avviato anche un programma di monitoraggio (telefonico e domiciliare) di "Sorveglianza attiva" attraverso una primaria mappatura degli anziani/persone sole/nuclei a rischio.Il Dirigente dell'Ufficio di Piano – dott. Attolico invita tutti gli Enti e i cittadini in possesso di notizie e informazioni in tal senso a segnalarle al numero del servizio o ai Servizi Sociali Professionali.Le azioni da effettuare riguarderanno:- "sorveglianza attiva" dei nuclei indicati dai servizi sociali professionali dei due Comuni attraverso il monitoraggio telefonico e/o domiciliare;- mappatura e "attività di supporto materiale" e di monitoraggio in favore delle persone senza fissa dimora;- distribuzione di n. 12 kit refrigeratori/ventilatori (6 nella città di Trani e 6 nella Città di Bisceglie), nelle abitazioni segnalate dal Servizio Sociale Professionale, in presenza di particolari situazioni di fragilità;attivazioni di interventi personalizzati richiesti esclusivamente dal Servizio Sociale Professionale.L'Ambito Territoriale garantirà le attività di monitoraggio fino al 31 agosto 2021.